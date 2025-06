Saiba qual é o melhor licor da Bahia; A TARDE revela ranking

A campeã, Licor Todo Dia, é feita artesanalmente por Edilene Lima e sua filha, Evelyn, em Salvador - Foto: Reprodução | Instagram

Qual é o melhor licor da Bahia? Para responder à pergunta, a equipe do Grupo A TARDE enfrentou uma tarefa trabalhosa — e bastante saborosa. A competição foi organizada pelo time de redes sociais, que recebeu amostras artesanais de 11 marcas baianas, vindas de diferentes cidades, como Salvador, Feira de Santana, Riachão do Jacuípe e Cachoeira.

Depois de muitas degustações, discussões, e embates, o veredito foi anunciado: o Licor de Cupuaçu com Pitaya, da marca Licor Todo Dia, ficou em primeiro lugar, com 31 votos. O ranking seguiu com o de maracujá da Dona Maria (27 votos), o licor fino de café da Licor da Manu (26), o Ninho com Nutella da Elicor (8) e o Pitorulla - de Amarulla - da Roque Pinto (7).

Licor de cupuaçu com pitaya, vencedor da competição | Foto: Reprodução | Instagram

A seleção incluiu sabores clássicos — como jenipapo, amendoim e cajá — e outros mais inusitados, a exemplo de pitaya com cupuaçu e Ninho com Nutella. O desafio para os jurados era eleger os três melhores entre mais de 15 opções.



O campeão, Licor Todo Dia, é feito artesanalmente por Edilene Lima e sua filha, Evelyn, em Salvador. O produto é vendido por encomenda.

A ação envolveu as marcas Licor Dona Maria (Santo Antônio de Jesus), Elicor (Salvador e RMS), Barriguda (Riachão do Jacuípe), Licor Caminho da Roça (Feira de Santana), Du’Chef (Serrinha), Roque Pinto (Cachoeira), Licor Doce Amor (Conceição do Almeida), Licor da Manu (Salvador), Jota S. (Salvador), Licor Todo Dia (Salvador) e Licor da Lai (Salvador).

Confira como foi a disputa: