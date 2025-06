Cidade baiana encanta web com decoração junina gigante; assista

A decoração tem chamado atenção na web - Foto: Reprodução | Instagram

Os moradores da cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina, já estão prontos para dar inícios aos festejos juninos. Pessoas que passagem pela cidade ficaram encantadas ao notar a decoração gigante montada no local, com a temática do São João.

O centro da cidade foi decorado com um tapete gigante de bandeirolas, que se estendem pelo local e formam símbolos famosos como uma espécie de mosaico. Dentre eles: fogueiras, balões, pássaros e espigas de milho.

A fim de preservar a decoração, que durou cerca de 15 dias para ser finalizada, moradores fecharam as entradas da Cidade para ônibus e caminhões. A medida foi tomada após alguns caminhões de empresas descumprirem a regra e destruírem parte das bandeirolas, como denunciou a página ‘Portal Mucugê’, do Instagram.

Confira o post:

Entretanto, vale lembrar que a decoração da cidade ainda não foi finalizada, pois ainda faltam enfeites como cortinas e balões. A expectativa é que ela esteja completa no dia 15 de junho e dure até depois da novena de São João.

São João em Mucugê

Vale lembrar que a cidade receberá algumas atrações para a festa oficial, que acontece entre os dias 20 e 24 de junho. A grade de atrações deste ano será composta por artistas como Frank Aguiar, Xamego da Thay e Luarada.