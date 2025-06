Festival de quadrilhas escolherá campeão do Recôncavo - Foto: Divulgação

Com a aproximação dos festejos do São João, de 19 a 24 de junho, a atmosfera junina fica mais intensa em Santo Antônio de Jesus. A cidade recebe o Festival Regional de Quadrilhas Juninas do Recôncavo da Bahia, no dia 08 de junho (domingo), a partir das 14h, no Espaço São João. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de SAJ, em parceria com a Federação Baiana de Quadrilhas – FEBAQ.

Um verdadeiro show de dança, beleza e música, reunindo grupos de quadrilhas de diversas cidades vizinhas. O festival vai reunir nove quadrilhas: Girassol Esfarrapado (Valença), Mistura Gostosa (Cruz Das Almas), Explosão Junina (Valença). Estrela do Sertão (Amargosa), Matutos Rio Fundo (Muniz Ferreira), Encanto Do Nordeste (St Antônio de Jesus), Sertão Lindo (Laje), Nova Geração (Muritiba), Luar do Recôncavo (St Antônio De Jesus) e Buscapé De Cachoeira (Cachoeira).

Um júri técnico irá escolher as cinco melhores quadrilhas da região, que, além de troféu, receberão a seguinte premiação: R$8.000,00 (1º lugar), R$5.000,00 (2º lugar), R$4.000,00 (3º lugar), R$3.000,00 (4º lugar) e R$2.000.00 (5º lugar).

ESTRELAS DA MÚSICA

No principal período do calendário junino, de 19 a 24 de junho, a maior cidade do Recôncavo vai se transformar em um dos principais destinos juninos da Bahia.

A programação reúne artistas, como Jorge e Mateus, Simone Mendes, Xand Avião, Daniel, Henry Freitas, Ana Castella, Solange Almeida, Calcinha Preta, Natanzinho Lima, Daniel Vieira, Netto Brito e Matheus Fernandes e o forró autêntico de Dorgival Dantas, Flávio José, Alcymar Monteiro, Daniel Sertanejo e Chambinho do Acordeom.

PROGRAMAÇÃO JUNINA

05 a 22/06: Programação Junina “Casa de Antônio “

31/05 a 13/06 – Trezenário/Forró do Padroeiro

14/06: Arrastão Forró em SAJ

08/06: Festival Regional de Quadrilhas do Recôncavo

19/06: Abertura oficial do São João, com Missa Festiva e show

20 a 24/06: Show com grandes atrações nos palcos principais

19 a 24/06: Forró da Vila da Agricultura

21 a 24: Tenda da Diversidade

21 a 24/06: Palco Alternativo

21, 23 e 24/06: Arrastão Anarriê Elétrico

22/06: Arrastão Vonumvô

23/06: Forró dos idosos

24/06: Forró das crianças

20 a 24/06: Camarote na arena de shows no Espaço do São João

28 a 29/06: Festa de São Pedro, em Benfica, na zona rural de SAJ

03 a 04/07: Festa de São Pedro da Sapucaia, em Sapucaia. Também na zona rural do Município.