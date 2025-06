Forró do Seu Antônio terá mais de 20 horas de atrações musicais - Foto: Divulgação

Acontece neste final de semana o Forró do Seu Antônio, no município de Cardeal da Silva, entre os dias 6 e 8 de junho. Com cinco bandas por dia, o evento terá mais de 20 horas de atrações musicais para agitar o período que antecede o São João no Litoral Norte da Bahia.

Além do comércio formal, o Forró do Seu Antônio terá cerca de 90 trabalhadores ambulantes para levar serviços nos dias de folia. A estimativa é que comerciantes locais e autônomos de cidades vizinhas nas áreas de hospedagem, transporte e alimentação arrecadem uma renda que pode chegar a duas vezes mais do que o esperado para o período junino com a realização da festa. Nas três últimas edições, cerca de 150 mil pessoas participaram do Forró do Seu Antônio.

A tradicional alvorada do Seu Antônio, na madrugada do domingo (8), será comandada pelo cantor Igor Kannário.

Confira a programação

Sexta-feira:

Henry Freitas

Walkyria Santos

Asas Livres

Gry Oliveira

Elton Motta

Sábado:

Guilherme Ferri

Iguinho e Lulinha

Íkaro Mendes

Luanzinho Moraes

Igor Kannário

Domingo:

Pablo

Mikael Santos

Menina Faceira

Bahianinho dos Teclados

Forrozão das Antigas