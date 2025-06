Quase de graça: veja como aprender a dançar forró pagando pouco em Salvador

As inscrições estão abertas - Foto: Divulgação

Com a chegada do período junino, a Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) está oferecendo aulas de dança de salão na modalidade forró, integrando a programação dos Cursos Livres 2025.

As inscrições estão abertas e as aulas serão realizadas no Prédio Anexo do Centro de Formação em Artes (CFA), no Pelourinho, entre os dias 2 e 11 de junho.

As turmas se encontram às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, e são voltadas para pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência em dança. O investimento é de R$ 100 por mês ou R$ 40 por aula avulsa, com pagamento feito diretamente ao professor ou professora responsável.

“As danças de salão partem do princípio de serem dançadas em dupla. Os alunos irão aprender os passos básicos do forró, com as estruturas iniciais como o dois pra lá, dois pra cá, depois farão os passos mais elaborados. O aprimoramento de como conectar e sentir o abraço, percebendo o diálogo com o outro, além de poder conhecer seu próprio corpo e de que forma interferem na dança também serão ensinados”, explicou a professora Jocélia Freire.

Corpo docente

As aulas são conduzidas por dois profissionais com ampla formação e experiência em dança de salão. Jocélia Freire é doutora em dança pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com trajetória em diferentes níveis de ensino e pesquisa, além de integrar grupos voltados à investigação de repertórios afro-brasileiros e indígenas. Também é tutora da Licenciatura em Dança EAD da UFBA.

Alisson George é mestre em dança pela UFBA e tem licenciatura em Dança, Letras/Libras e formação técnica em Dança pela própria Funceb. Atua como intérprete de libras, dançarino e pesquisador das danças a dois, com participação em grupos e coletivos que investigam abordagens contemporâneas e temas ligados a gênero e sexualidade na dança de salão.