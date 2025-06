Safadão, João Gomes ou Simone? Veja quem cobra o maior cachê no São João 2025

Cachês milionários pagos a artistas seguem movimentando debates - Foto: Divulgação e Ag. A TARDE

Com a chegada do São João, os cachês milionários pagos a artistas seguem movimentando tanto os bastidores da música quanto os debates sobre os gastos públicos com entretenimento. Em 2025, Wesley Safadão, Simone Mendes e João Gomes despontam entre os nomes mais contratados na Bahia, e também entre os mais caros.

De acordo com o Painel de Transparência dos Festejos Juninos, divulgado pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), Wesley Safadão lidera com folga o ranking de valores pagos, cobrando até R$ 1,1 milhão por show. O cantor está confirmado em pelo menos três cidades baianas: Cruz das Almas, Jequié e Oliveira dos Brejinhos, mas também tem apresentações previstas em Serrinha e Bom Jesus da Lapa, que não constam no painel, o que indica que o valor total recebido por ele no estado será ainda maior.

Simone Mendes aparece logo atrás, com um cachê que chega a R$ 800 mil por apresentação. A cantora, que vem consolidando sua carreira solo desde o fim da dupla com Simaria, fará shows em cidades estratégicas do São João, como Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Conceição de Jacuípe e Irecê.

Já João Gomes, fenômeno do piseiro e um dos artistas mais queridos do público jovem, figura na terceira posição entre os três, com cachês de até R$ 500 mil. Apesar de cobrar menos, é um dos que mais se apresentarão na Bahia, com presença confirmada em ao menos sete municípios, incluindo Governador Mangabeira, Itaparica, Aramari, Inhambupe, Uauá, Itapetinga e Paramirim.

A diferença nos valores revela não apenas a disparidade nas negociações, mas também diferentes estratégias de mercado: enquanto Safadão aposta em poucos e milionários contratos, João Gomes parece optar por maior volume de shows com cachês mais acessíveis. Simone, por sua vez, mantém-se em um meio-termo, conciliando alto valor com forte presença no circuito junino.

Os 10 artistas com os maiores cachês do São João 2025

1º - Wesley Safadão

Valor: R$ 1,1 milhão

Locais: Cruz das Almas, Jequié e Oliveira dos Brejinhos. Além disso, Safadão também vai se apresentar em Serrinha, no dia 23 de junho, e Bom Jesus da Lapa, no dia 30 do mesmo mês. Esses shows, no entanto, não são citados no Painel do MPBA, e os valores são desconhecidos. Ou seja, o montante recebido pelo forrozeiro na Bahia será ainda maior.

2º - Nattan

Valor: até R$ 900 mil

Locais: Cruz das Almas, Itaparica, Luís Eduardo Magalhães e Ipiaú

3° - Zé Neto e Cristiano

Valor: R$ 804 mil

Locais: Itabuna e Luís Eduardo Magalhães

4º - Simone Mendes

Valor: até R$ 800 mil

Locais: Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Conceição de Jacuípe, Irecê

5º - Ana Castela

Valor: R$ 800 mil

Locais: Jequié, Santo Antônio de Jesus

6º - Leonardo

Valor: até R$ 750 mil

Locais: Cruz das Almas e Valença

7º - Alok

Valor: R$ 750 mil

Locais: Irecê, Jequié

8º - Natanzinho Lima

Valor: até R$ 700 mil

Locais: Luís Eduardo Magalhães, Senhor do Bonfim, Jeremoabo, Ponto Novo (entre outros)

9º - Xand Avião

Valor: R$ 700 mil

Locais: Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Itagibá, Euclides da Cunha

10º - Bell Marques

Valor: R$ 700 mil

Locais: Ibirapitanga, Ribeira do Pombal, São Sebastião do Passé, São Gonçalo dos Campos, Irecê, Itaparica, Pau Brasil