Veja as atrações que se apresentarão no São João da Bahia

Festa de SãpJoão no Parque de Exposições de Salvador - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Faltando menos de duas semanas para o início dos festejos juninos, o São João da Bahia já tem data para acontecer em Salvador, capital baiana. O evento organizado pelo Governo do Estado está previsto para acontecer entre os dias 18 e 24 de junho.

Entretanto, os locais das festas, que se dividem tradicionalmente entre o Parque de Exposições de Salvador, Pelourinho e Paripe, ainda não foram confirmados oficialmente pelo órgão público.

Apesar da falta de confirmação, o Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia (MP-BA) divulgou as atrações que se apresentarão na capital durante essas datas, além do valor dos cachês de cada uma delas.

Dentre os artistas citados estão Solange Almeida, Simone Mendes, Manu Bahtidão, Iguinho e Lulinha, Tierry, É O Tchan, Adelmário Coelho, Leo Estakazero, Dan Ventura e outros.

Quem ganhará o maior cachê?

De acordo com os dados contidos no documento oficial, a cantora Simone Mendes é quem receberá o maior valor pelo Governo do Estado. A sertaneja levará o montante de R$ 800 mil para casa, juntamente com seus músicos.

Em seguida vem a cantora baiana Solange Almeida, nascida em Alagoinhas, que ganhará R$ 700 mil para cantar na capital do estado. Depois dela, o maior cachê fica com a cantora Manu Bahtidão, que levará R$ 450 mil e a dupla Iguinho e Lulinha, que ganharão R$ 400 mil.

Confira a lista: