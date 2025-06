São João: veja os cuidados para evitar acidentes e queimaduras

Veja orientações essenciais para garantir que a festa não termine em tragédia - Foto: Reprodução/Internet

Com a chegada do São João, uma das festas mais queridas e tradicionais do povo baiano, o clima de animação toma conta do estado. Mas entre bandeirolas, comidas típicas e forró, é preciso acender também o alerta para os cuidados com os fogos de artifício, as fogueiras e, principalmente, com os riscos de queimaduras — que registram aumento expressivo durante o período.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Laisa Fiuza, destacou orientações essenciais para garantir que a festa não termine em tragédia.

Fogos de artifício: atenção desde a compra

Segundo a soldado Laisa, o cuidado deve começar antes mesmo da utilização dos fogos.

"O principal cuidado é pensar desde a aquisição, onde você vai comprar esse fogo de artifício, porque o local ideal para se comprar são locais vistoriados e autorizados pelo Corpo de Bombeiros."

Ela reforça que o produto deve ser adquirido sempre com a embalagem original, onde constam informações sobre uso, riscos e a faixa etária permitida.

"No caso de criança, principalmente, a gente deve orientar a faixa etária. A faixa etária deve ser respeitada, principalmente no caso de criança."

Alerta importante sobre os rojões

A especialista destacou que não é recomendado acender rojão com a mão: "Ele tem um grande acúmulo de energia e, quando é acendido, pode causar acidentes ou reverter aquela pólvora e sair por baixo".

"O interessante é que, no caso de rojão, procure-se estruturas para fixar ou estabilizar esse tipo de fogos", completou.

Acionamento falhou? Não tente reacender

"Recomenda-se que se descarte o fogo de artifício. E no momento ainda da falha, o mais ideal é que você encharque com água — pode colocar em um balde com água ou debaixo da torneira — para que disperse a temperatura quente do fogo e ele não venha a se re-ignir."

Fogueiras: tradição com responsabilidade

As fogueiras fazem parte da alma do São João, mas exigem atenção. A soldado explicou: "No caso de fogueira, a gente também tem vários procedimentos ou medidas de segurança, né?".

"Principalmente que elas sejam em lugar aberto, que sejam feitas de maneira estável, com madeiras maciças embaixo".

"E as mais finas em cima, para que você não fique toda hora realimentando a fogueira e se expondo a esse fogo, né? Também deve ser isolada, né? Para que criança não acesse a fogueira."

A recomendação é manter distância e jamais pular a fogueira — prática que pode causar queimaduras graves, especialmente em crianças.

Queimaduras: o que fazer?

Caso ocorra uma queimadura, o primeiro passo é agir rapidamente com água corrente.

"Pegar o local e jogar água corrente em cima, água corrente de temperatura ambiente, certo? Essa é a principal indicação. E procurar um posto de saúde imediatamente para ver o grau da queimadura que a fogueira realizou", destacou a soldado.

Queimaduras causadas por pólvora exigem atenção

"A queimadura por pólvora libera um resíduo que pode grudar na pele. Então, nesse caso, ainda é mais importante que se procure um médico para poder avaliar e limpar da maneira adequada o resíduo."

E nada de recorrer a receitas caseiras: "Esses métodos podem causar irritação maior no local da queimadura ou até mesmo gerar uma infecção".

Ocorrências aumentam no período junino

De acordo com a soldado, o número de atendimentos por queimaduras e incêndios aumenta exponencialmente durante o São João.

"Crianças realmente se expõem muito a fogos de artifício, e às vezes até sem uma supervisão de uma pessoa responsável. Tem mais causas de acidente."

"E, além disso, temos o que o fogo de artifício pode causar: incêndio em vegetação, em uma casa, e às vezes cai a pólvora em outro ambiente, que gera incêndio — pode ser de diversos tamanhos, né? Pode ser pequeno, médio ou de grande porte."

Fogos e fiação elétrica: perigo real

Outro cuidado importante é com a proximidade da fiação elétrica. "Não soltar em direção à fiação, porque a faísca pode gerar incêndio na própria fiação."

"No caso dos fogos, deve seguir o mesmo procedimento da fogueira. Em ambientes abertos, longe de fiação, com certeza, longe de pessoas e de residências", concluiu a soldado à reportagem.