Baile do Santo Antônio agita a praia de Buraquinho, nesta sexta

O Baile do Santo Antônio promete agitar a praia de Buraquinho nesta sexta-feira, 13, a partir das 18h, com a tradicional reza da trezena de Santo Antônio. Com o objetivo de celebrar o dia do santo casamenteiro, o Clube da Prancha organiza o primeiro evento dedicado ao santo, trazendo um repertório especial para os amantes do forró e das festas tradicionais juninas.



A festa acontecerá na rua Carlos Conceição, nº 115, no bairro Miragem, em Lauro de Freitas. Além da música ao vivo, o evento contará com decoração temática típica das festas juninas, como bandeirolas, balões e fogueira.

Na trilha musical, os convidados poderão curtir as apresentações do músico Victor Silva, conhecido por seu talento no forró tradicional e contemporâneo, além da discografia em vinil do Coletivo Carcará, que fará sua estreia no palco da casa. A programação também inclui momentos de brincadeiras típicas de festas juninas.

Os ingressos estão à venda através do telefone: 71 999352776 (Valéria).