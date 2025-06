De graça! Veja onde curtir o verdadeiro samba junino em Salvador

Músicos da banda "Leva eu" durante show no final de linha do Garcia - Foto: Rafaela Aaújo | Ag, A TARDE

Manifestação cultural tipicamente soteropolitana e reconhecida pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) como Patrimônio Cultural Imaterial da capital baiana, o samba junino é presença garantida nos festejos de São João. Entoados pelo ritmo do samba duro, os grupos mantêm a tradição em diferentes bairros da cidade, como Engenho Velho de Brotas, Federação, Garcia, Matatu, Pituaçu, Tororó e Canabrava.

"O Samba Junino é uma expressão cultural afro-brasileira autêntica de Salvador, surgida em torno dos terreiros de candomblé e das matrizes referenciais do samba de caboclo e do samba de roda. Os ensaios dos grupos de Samba Junino costumam começar no Sábado de Aleluia e as apresentações/arrastões se concentram no período junino (incluindo as festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro), seguindo até o mês de julho", explica o diretor de Patrimônio da FGM, Vagner Rocha.

E para quem quer sambar muito, opção é o que não falta. O Portal A TARDE listou as opções, e o que é melhor: são todas gratuitas!

Confira:

Festival de Samba Junino

| Foto: Divulgação

Diversos grupos de samba junino vão realizar ensaios e arrastões nos seus bairros de origem e participar de pelo menos um dos festivais contemplados em um edital da Fundação Gregório de Mattos (FGM): o 47º Festival de Samba Duro Junino do Engenho Velho de Brotas, que será realizado no dia 24, às 18h; e o Festival Salvador, Samba Junino, que acontece no largo do Garcia em 29, a partir das 15h.

Em Canabrava, a festa é comandada pelo Grupo Cultural Bicho da Cana, que tem mais de 20 anos e está na quarta participação no edital. "Nossa proposta é fazer dois ensaios abertos na rua, resgatando como era o samba junino de antigamente. Também chamamos grupos de outros bairros para o pessoal conhecer, porque tem gente que pensa que só existe samba junino em Canabrava", ressalta a representante do grupo, Regiane Santiago.

Além dos ensaios, arrastões e festivais nos bairros, sete mestres e uma mestra do samba junino serão homenageados durante a programação do Arraiá da Prefs - que acontece até dia 18, na Rua Chile e na Praça Municipal. A entrega das placas aos mestres será feita no dia 15 de junho (domingo), na Praça Municipal, em reconhecimento à trajetória destes agentes culturais. A cerimônia, que acontece das 18h às 22h, também vai contar com a apresentação de alguns grupos contemplados no edital.

Trezena de Santo Antônio com Samba Junino

Nos dias 11, 12 e 13 de junho, o Tríduo de Santo Antônio vai tomar o Centro Histórico. A programação acontece na sede da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), na Casa 12, no Largo do Pelourinho, sempre a partir das 19h.

Gratuito e aberto ao público, o tríduo deste ano tem como tema “Santo Antônio, o santo popular”, com destaque à devoção espontânea e afetuosa que o povo baiano dedica ao santo. Em cada uma das noites, o espaço será palco de rezas, cânticos e toques de percussão, com a participação especial do grupo Samba de Vó nos três dias.

Samba Junino da Viola de Doze

A Viola de Doze comanda o Samba Junino neste domingo, 15, a partir das 14h, no “Fest Licor 2025”. O evento será realizado no Espaço de Eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo.

O grupo promete muito samba de roda, com sucessos consagrados do estilo e canções autorais, além de versões especiais de canções que o grupo gravou em homenagem a Luiz Gonzaga. “Viva o samba junino, essa incrível tradição da nossa cultura”, celebra Menininho, um dos vocalistas da banda.

Samba Junino na Federação

| Foto: Divulgação

Fortalecendo a tradição junina nas periferias, o samba duro do grupo Samba da 13 promete agitar a Rua Souza Uzel, localizada na Federação. O grupo realizará no domingo, 15, o primeiro ensaio de samba junino do território, apresentando seu conceito musical, das 17h às 21h, com acesso gratuito para todas as idades e espaço reservado para pessoas com deficiência.

O ensaio estima atingir um público de aproximadamente 500 pessoas, residentes e frequentadores do bairro da Federação.

Samba Junino em Pituaçu

Também neste domingo, 15, o Samba Duro VS e o produtor cultural Vagner Shrek estão realizando o projeto O Samba Junino fincando raízes em Pituaçu com o objetivo de destacar a importância deste movimento cultural em diálogo com toda a sociedade.

O evento acontece na praça Mário Albiani, em Pituaçu, com um ensaio aberto, das 15h até às 18h. O ponto alto do projeto será no dia 24 de junho, também a partir de 15h, com um arrastão de Samba Junino saindo da Paróquia Nossa Senhora das Candeias até a praça Mário Albiani.

“Nos bairros populares de Salvador o Samba Junino representa uma forma de viver pautada na ancestralidade e na música. Crianças, jovens e adultos têm no Samba Junino o seu primeiro contato mais próximo à música, no sentido de aprender a tocar, cantar e compor”, afirma o produtor cultural Vagner Shrek.

Para a criançada sambar

| Foto: Divulgação

A Escola Olodum realiza, no sábado, dia 14 de junho de 2025, a partir das 14h, o “Arraiádunzinho: O Samba Junino e Nossas Raízes” — uma celebração cultural e educativa voltada para o público infanto-juvenil. O evento será realizado no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, com entrada gratuita e classificação livre.

Veja mais opções de Samba Junino: