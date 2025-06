Shows de São João em Salvador: quando começa e quantos dias de festa

São João da Bahia - Foto: Divulgação

O São João da Bahia, promovido pelo Governo do Estado em Salvador, já tem data oficial para acontecer: 18 a 24 de junho. Ou seja, serão sete dias de festa na capital baiana. Segundo o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, esses são os dias de festejos no Parque de Exposições, local onde tradicionalmente acontece o evento.

“Em 2025, as programações estão concentradas nesse feriado. No Parque de Exposições, começa no dia 18 e vai até 24; no Pelourinho é do dia 19 a 24. Como é um grande feriado, acabou concentrada a programação nesses dias. Não faltará festa, disposição, alegria, tradição para celebrarmos esse São João”, disse o chefe da pasta em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 9.

E a programação, sai quando?

A programação oficial da festa foi divulgada nesta terça-feira, 10 [veja no link abaixo]. De acordo com Bruno, a grade conta com “muita diversidade”. “Atendendo aos pedidos do público e a vontade de celebrar esse momento”, ressaltou o gestor, que completou: “Nós vamos ter um grande feriadão, do dia 19 até o dia 24”.

Nós queremos que seja um momento em que o forró e a tradição junina nordestina estejam presentes nos festejos em toda a Bahia. Bruno Monteiro - secretário de Cultura da Bahia

Bilhões para a economia baiana

O secretário destacou que a expectativa é que o São João da Bahia injete R$ 3 bilhões na economia baiana ao longo dos festejos. “O São João é uma festa, como todos sabemos, muito importante para a nossa cultura, para o nosso turismo, para a nossa economia. É um festejo que acontece nos 417 municípios baianos. Em Salvador, nos últimos anos, tem crescido muito”, enfatizou.

“Os festejos no Parque de Exposições, em Paripe, no Pelourinho, têm cada vez se destacado com o maior público e também por variedade artística. O governo, mais uma vez, preparou uma grande e diversa programação. É um momento muito importante para a nossa economia. A expectativa é que sejam injetados R$ 3 bilhões na economia baiana ao longo dos festejos juninos”, completou.

Atrações de peso

Nomes de peso como Simone Mendes, Solange Almeida, Xand Avião, Leonardo, Limão com Mel, Tarcísio Do Acordeon, Priscila Senna e muitos outros vão desembarcar em Salvador no São João.