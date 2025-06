Saulo faz show de forró das antigas no TCA

Show Dançando com o Tempo foi lançado em 2023 - Foto: Divulgação | Guilherme Silva

Uma viagem nostálgica pela infância no interior da Bahia, sem sair do lugar: é essa a proposta do show Dançando com o Tempo, lançado por Saulo Fernandes em 2023, que agora ganha uma turnê cuidadosamente preparada para aquecer os baianos no frio junino. O ponto de partida dos shows não podia ser outro senão Salvador, onde a apresentação acontece neste sábado, 14, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19h.

O projeto, nascido no disco de mesmo nome, conta com um repertório repleto de memórias afetivas de Saulo, comuns a tantos outros nordestinos.

Nele, o cantor revisita com o violão e o acordeon canções emblemáticas do festejo junino, como Timidez, da banda Cavalo de Pau, e Toma Conta de Mim, da Limão com Mel, mas adiciona também as suas próprias músicas ao universo do xote e do baião. Algumas delas são a música-título Dançando com o tempo, Flor de Tangerina e Junino Gil, quadrilha em que saúda o mestre Gilberto Gil.

“Dançando com o Tempo é uma volta em Barreiras, Cruz das Almas… um menino do interior da Bahia cantando suas memórias”, descreve o cantor, que é natural de Barreiras.

“Uma homenagem a um movimento tão bonito e sólido, genuinamente nordestino e brasileiro”, acrescenta, na única declaração que se prontificou a ceder à reportagem.

As lembranças acolhedoras da infância estão por toda parte no show: das músicas ao cenário, desenhado cuidadosamente à semelhança de uma varanda do interior nordestino – do aconchego de uma casa de vó. Isso acontece através de obras de arte feitas por artistas da região, que simulam árvores e redes de descanso no palco. O responsável pela cenografia foi o diretor criativo Sandro Lopez.

Nessa homenagem ao xote, ao baião e às quadrilhas, o cantor se une ao músico Daniel Neto, diretor musical e responsável pelos arranjos no disco, que tocará sanfona no espetáculo. No show, os dois sobem ao palco em dupla.

“Para mim é muito gratificante poder fazer esse show agora no São João. É como se, além da sanfona, além das notas, eu estivesse tocando com a lembrança das pessoas, com o sentimento das pessoas, com a história das pessoas. Aquele dia em que a pessoa conheceu o esposo ou a esposa e dançou um forró e aquela música fez parte da sua história”, conta Daniel.

Saulo e Daniel Neto transformam Salvador em arraiá

Saulo e Daniel Neto são cúmplices de longa data. A parceria começou em 2013, quando o ex-vocalista da Banda Eva convidou o acordeonista para acompanhar sua turnê de São João. Inicialmente, a participação de Daniel era pequena, um momento em que os dois, sem banda, apresentavam duas ou três músicas. Com o tempo, o repertório das apresentações foi se tornando cada vez mais junino, e a inserção de Daniel também aumentou.

Dez anos depois, enquanto produziam Dançando com o Tempo, surgiu a ideia de fazer também um show a partir do álbum. Ou melhor: se concretizou, após muitos pedidos do público.

Isso porque, ao mesmo tempo em que produziam o disco, que inicialmente seria composto apenas por músicas inéditas e autorais de Saulo, o cantor vinha publicando nas redes sociais vídeos em que interpretava sucessos dos anos 1990 e 2000, de artistas como Mastruz com Leite, Aviões do Forró e Calcinha Preta. A repercussão e o apreço do público foram tão grandes que eles precisaram mudar um pouco a rota.

“A partir disso, a coisa foi ganhando mais forma ainda nas redes sociais e o pessoal começou a cobrar dele: ‘Saulo, você tem que fazer um show só de releituras desses sucessos’. Acho que tocou num lugar muito sensível, esse repertório emociona muito as pessoas, traz muitas memórias, muitos sentimentos. Então o pessoal começou a cobrar muito que ele fizesse um show, e assim fizemos”, relembra Daniel.

O show em questão aconteceu em 2023, no Teatro São Luiz, em Fortaleza, onde também foi produzido o registro audiovisual do projeto. Se, há dois anos, os cearenses puderam se encantar ao assistir ao vivo, o Brasil inteiro passou a compartilhar essa sensação há dois meses, quando a apresentação foi disponibilizada no YouTube.

Passeio entre ritmos

Esta não é a primeira vez que Saulo, tradicionalmente voltado para o axé, explora outros gêneros musicais e promove esse encontro com artistas de diferentes estilos.

Versátil e com quase 30 anos de carreira, o cantor já se aventurou, por exemplo, no pagodão baiano, através do disco Quem Me Ensinou, de 2024, e do show Pagodão na Concha, no início de 2025.

Na apresentação, ele deu vida a canções inéditas e clássicos do pagodão baiano, colaborando com artistas como Xella, Edcity, Aila Menezes, Nnaz Nenel e Bambam King.

Os diálogos com o São João em sua carreira também não são de agora. Em 2023, dias depois de lançar Dançando com o Tempo, levou para o Parque da Cidade um verdadeiro arraiá para os soteropolitanos. De surpresa, o show gratuito, batizado Arraiá da Pipoca, lotou o anfiteatro e fez o público cantar com Saulo sucessos do forró de épocas variadas, como Eu Só Quero Um Xodó, de Dominguinhos, e Cobertor, da banda Ara Ketu – popular também na versão da banda Calcinha Preta.

Saulo: “Dançando com o Tempo” / Sábado, 18h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / R$ 100 e R$ 50 / Vendas: Bilheteria Digital, Balcão Ingressos Bahia (Shopping Barra) e bilheteria TCA / Classificação: 14 anos

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.