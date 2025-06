Léo Santana grava EP ‘GG a Posto’ e reúne multidão para curtir - Foto: Divulgação

O gigante Léo Santana reuniu uma multidão na noite desta quarta-feira, 11, em um posto de gasolina em Salvador, para curtir de perto a gravação do EP audiovisual ‘GG a Posto’.

O projeto, que está previsto para ser lançado no dia 26 de junho, contará com 07 canções que misturam a fuleragem, nasceu da vontade de inovar do artista, que convidou a galera pra tomar uma curtir no posto.

| Foto: Divulgação

Entre as canções gravadas por Léo estarão as regravações do sucesso ‘Seis Cordas’ da banda Mastruz com Leite e do hit ‘Desliza’ - lançado recentemente em parceria com Melody e que chegará com uma pegada 100% pagodão.

“Eu gosto de estar perto dos meus fãs e poder curtir e sentir a energia da galera tão de pertinho faz toda diferença e isso vocês vão poder ver quando o EP sair. Foi muito massa poder ‘tomar uma’ e fazer um som gostoso no posto com a galera e eu espero que todo mundo curta muito.”, comentou Léo Santana.