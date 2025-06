Com 30 anos de história, Parangolé aposta em nova fase ousada

Projeto marca a primeira gravação audiovisual da banda com Lincoln Senna - Foto: Vinicius Viana

O grupo Parangolé deu um novo passo em sua trajetória com o lançamento de um EP inédito na terça-feira, 10, no Trapiche Barnabé, em Salvador. O projeto marca a primeira gravação audiovisual da banda com Lincoln Senna como vocalista e contou com participações de artistas como Léo Santana, Rafinha RSQ, MC Mateoo e MC Bimbã.

Com cerca de 30 anos de história, o Parangolé agora aposta em uma mistura entre tradição e inovação. A proposta é manter a essência percussiva e baiana do grupo, mas abrindo espaço para novas sonoridades e interpretações.

“Nós estamos preservando para caramba a percussividade, as violas, ainda não começamos a misturar dessa forma. Vocês vão aproveitar hoje e vão curtir em audiovisual”, disse Lincoln durante o evento de lançamento.

EP que seria digital ganha gravação ao vivo

Inicialmente planejado apenas para ser lançado nas plataformas de streaming, o projeto ganhou proporção maior após os retornos positivos do público nos shows. Diante disso, os responsáveis pela banda decidiram eternizar o momento com uma gravação ao vivo.

“É um EP que era para ser lançado apenas nas plataformas, mas pelos feedbacks que estamos recebendo nos shows e o quanto realmente conseguimos trazer a história do Parangolé nas violas, nas convenções, nas interpretações, os escritórios resolveram eternizar esse momento hoje, fazendo esse projeto”, contou o vocalista.

Protagonismo feminino e ousadia marcam nova fase

Com repertório que inclui a música Deixa Ela, o novo EP também dá espaço para o protagonismo feminino. A proposta, segundo Lincoln, é resgatar a identidade da banda sem deixar de experimentar novas possibilidades. “Então, vocês vão ter as mulheres como protagonistas. Como por exemplo, a música ‘Deixa Ela’, vocês vão poder ver as danças”, afirmou.

Apesar de manter as raízes, o grupo não abre mão de fazer diferente. Segundo o vocalista, uma das faixas traz uma mistura ousada de ritmos que representa a essência do Parangolé.