Programa “Conversa Brasileira” é líder de audiência na Bahia - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O programa Conversa Brasileira acaba de alcançar a liderança de audiência na Bahia, segundo levantamento realizado em abril de 2025 — um marco em sua trajetória de 19 anos, sendo os últimos 10 sob o comando do jornalista e radialista Antônio Pitta.

Exibido aos domingos, das 21h às 22h, o programa é conhecido por seu formato intimista e pela curadoria musical que valoriza a cultura brasileira. A atração vai ao ar pela Rádio A TARDE FM, uma das emissoras mais tradicionais e respeitadas do estado, que celebra esse reconhecimento como reflexo de seu compromisso com conteúdo de qualidade.

Veiculado na frequência 103,9 MHz, com transmissão também por streaming e pelo site da emissora, o Conversa Brasileira conquistou seu público com entrevistas exclusivas e um repertório que mescla clássicos e lançamentos. Entre os grandes nomes que já passaram pelo programa estão Gilberto Gil, Maria Bethânia, Lulu Santos, Titãs, Toquinho, Daniela Mercury, Alceu Valença, Chico Anysio, Maria Rita, Baby do Brasil, Lenine, Lázaro Ramos, Fafá de Belém, Tom Cavalcante, Péricles, Luiz Caldas, Toni Garrido e Marcelo Falcão, que compartilharam histórias e canções que emocionaram os ouvintes.

Para o diretor da rádio, Eduardo Dute, a liderança é resultado de um trabalho consistente e focado: “É um orgulho enorme ver o Conversa Brasileira no topo — é a prova de que estamos no caminho certo. Essa conquista traduz o valor de um conteúdo que representa a cultura brasileira e fortalece a conexão real que temos com nosso público. Mais do que números, reflete a dedicação e o cuidado que investimos na curadoria e na identidade do programa. É a validação do nosso compromisso com a qualidade, a relevância e a conexão genuína com nossa audiência”.

Com 42 anos de trajetória, a A TARDE FM mantém seu compromisso com o jornalismo de credibilidade e a valorização cultural, reforçado pelo sucesso do programa. “O Conversa Brasileira celebra a brasilidade sem abrir mão da identidade baiana. A combinação de entrevistas que revelam a alma dos artistas, repertório selecionado e a apresentação apaixonada de Antônio Pitta cria uma experiência única para o ouvinte”, destaca Dute.

O destaque alcançado no último levantamento veio acompanhado de um crescimento de 7% na audiência da rádio em relação ao trimestre anterior. Hoje, a A TARDE FM alcança mais de 10,5 milhões de ouvintes potenciais, com cobertura em mais de 50 municípios da Bahia, além de forte presença digital.

Inovação e proximidade com o público

Para se manter atual diante das mudanças no consumo de mídia, a A TARDE FM tem ampliado sua presença digital com streaming de alta qualidade, conteúdos em vídeo, participação nas redes sociais e, em breve, podcasts. “Queremos que nossos ouvintes nos acompanhem onde e como preferirem — no carro, no celular, no trabalho ou em casa”, explica Dute.

Um dos focos da emissora é fortalecer o vínculo com seus seguidores. A rádio incentiva mais interatividade por meio de mensagens, sugestões musicais e envolvimento nas pautas. “Acreditamos que o futuro do rádio está na construção de uma comunidade. Programas como o Conversa Brasileira funcionam como pontos de encontro emocionais, onde o público se sente parte da experiência. Esse elo é o que nos motiva”, destaca Dute.

Cultura como missão e planos para o futuro

Mais do que entreter, a A TARDE FM atua como uma vitrine para a música e cultura nacional, especialmente para os talentos da cena baiana. “Damos voz tanto a artistas consagrados quanto a novos nomes, mantendo viva a diversidade cultural que nos representa”, afirma Dute.

O sucesso do programa abre caminhos para ampliar sua presença. “Recebemos pedidos para levar o Conversa a outros horários e estamos avaliando a melhor forma de expandir sem perder a qualidade e a identidade. Quem não pode ouvir ao vivo pode acessar as edições anteriores pelo site da rádio.”

Além disso, o planejamento estratégico prevê novos conteúdos autorais, eventos, promoções e iniciativas para estreitar ainda mais o contato com o público. “O crescimento do Conversa Brasileira comprova que estamos no caminho certo, reforçando nosso compromisso com a cultura e a excelência.”

Com essa liderança, a A TARDE FM reafirma seu papel como uma das principais referências em comunicação, cultura e entretenimento na Bahia.