Parangolé pode ter mega reencontro com todos os ex-cantores

Durante a festa de lançamento do novo EP do Parangolé, realizada nesta terça-feira, 10, em Salvador, o atual vocalista da banda, Lincoln Senna, levantou a possibilidade de um encontro inédito com todos os antigos cantores do grupo.

O cantor falou, em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, que a ideia seria reunir nomes como Léo Santana, Bambam, Nenel, EdCity, Tony Salles e Mucinho.

Tony é meu amigo, já temos música gravada da época em que eu tava com o Duas Medidas. Léo, meu parceirão também, já tínhamos música por aí na época do Duas Medidas. Bambam, o Bambas, a gente se segue [nas redes sociais] e trocamos boas energias. Nenel, meu vizinho. Edy também, meu brother. Mucinho, trocamos boas energias. Cara, todos. E vai ser a realização de um sonho. Eu boto a maior fé. Vamos promover esse encontro

O evento contou ainda com a presença de artistas como Léo Santana, Rafinha RSQ, MC MATEOO e MC Bimbã, fortalecendo o cenário atual do pagode baiano e o clima de celebração em torno do novo trabalho do grupo.

Conflitos entre Bambam e Nenel

A proposta de Lincoln surge após anos de divergências entre antigos integrantes do Parangolé, como no caso de Bambam e Nenel. Durante uma participação no quadro “Quem você levaria para o boteco?”, do Bargunça Podcast, em 2022, Bambam falou abertamente sobre sua saída da banda e a relação conflituosa com o então sócio e vocalista Nenel Capinan.

O cantor contou que houve um momento em que Nenel queria cantar mais músicas durante os shows, o que gerou uma desavença entre os dois. “Chegou um momento de sucesso do Parangolé, que Nenel convocou uma reunião porque ele queria cantar. Eu fui convidado para ser o cantor da banda, mas Nenel queria cantar mais músicas, e se o tempo do show era 1h, Nenel passou a querer cantar 45 minutos”, relatou.

Bambam ainda lembrou de conflitos internos, incluindo uma briga física entre Nenel e o percussionista Neto, motivada por uma sugestão de logística envolvendo o tempo que Bambam dedicava ao público. “Já estava rolando uma divergência, um ciúme, uma certa incompatibilidade de inveja oculta”, declarou.

Apesar do histórico de desavenças, Bambam e Nenel voltaram a dividir o palco em 2025, durante o show 'Pagodão na Concha', de Saulo Fernandes, na Concha Acústica do TCA. O reencontro surpreendeu o público e os próprios artistas. Eles reviveram sucessos da fase conhecida como “Parangolé raiz”, como 'Fera Ferida (Quem Sou Eu)' e 'A Santa', músicas do álbum A Verdade da Cidade (2007).

Bambam, no entanto, em entrevista ao Portal MASSA!,garantiu que não sabia da presença de Nenel no show: “Eu confesso pra você que foi uma surpresa de Saulo. Eu não sabia, Saulo não tinha me dito quem ele tinha convidado. Eu acho que ele fez isso com cada um de nós, foi uma surpresa, principalmente o Nenel.”

Mesmo pego de surpresa, o cantor demonstrou maturidade ao participar do momento ao lado do antigo colega. Ambos interagiram com o público e emocionaram os fãs que acompanhavam a trajetória do grupo desde os anos 2000.