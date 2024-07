A TARDE encerra transmissão do São João na Bahia líder de audiência

Somente na terça-feira, dia 2, a transmissão do Grupo A Tarde bateu mais de três mil pessoas simultâneas - Foto: Divulgação

Findados os festejos de São João e São Pedro, a transmissão ao vivo realizada pelo Grupo A TARDE, sem dúvida, foi um grande sucesso. Uma megaoperação foi montada pelo centenário com a finalidade de trazer tudo o que de melhor aconteceu nos eventos realizados no Parque de Exposições, no Pelourinho, em Paripe e também no interior do estado da Bahia.

Somente na terça-feira, dia 2, a transmissão do Grupo A Tarde bateu mais de três mil pessoas simultâneas, ultrapassando emissoras e produtoras que também tradicionalmente já transmitem as festas de São João.

Rádio, portais e impressos do A TARDE e Massa!, além do YouTube, no canal A TARDE Play, ficaram responsáveis por proporcionar toda a imersão em shows, danças, brincadeiras, nas histórias de diferentes personagens, nas mesas cheias de delícias típicas de dar água na boca. E o resultado não foi diferente: mais de três milhões de visualizações, em mais de 200 vídeos publicados nas plataformas e mais de dois milhões de pessoas impactadas.

Com uma média de 1.160,9 de views no YouTube, nas redes sociais, o Grupo A TARDE, também não ficou para trás. Os portais A TARDE e Massa! somaram 2.192.461 de contas alcançadas no Instagram e mais de 15 milhões de impressões. Além disso, o número de impressões nas publicações de feed e reels ultrapassaram 8,1 milhões.



Ao todo, mais de 100 profissionais foram designados para esta cobertura de notícias que teve início no último dia 13, percorreu por todo o mês de junho e encerrou somente nesta terça-feira, 2 de julho.

A melhor publicação em números durante o evento aconteceu quando a cantora Roberta Miranda resolveu usar de toda a sua sensualidade em cima do palco. O vídeo em formato de reels atingiu 457 mil reproduções, com quase 10 mil interações.

| Foto: Divulgação

No canal do A TARDE Play, através do YouTube, a transmissão de todos os shows começaram no dia 21 de junho. Em média, cerca de nove horas de transmissões aconteciam diariamente com a equipe que estava lotada diretamente do Parque de Exposições. Ao todo, as transmissões bateram quase 500 mil visualizações.