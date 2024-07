Silvanno Salles anuncia novas turnês nos Estados Unidos e Europa

Cantor lotou Parque de Exposições neste domingo - Foto: Felipe Sena

Não há como negar: o povo quer Silvanno Salles nos palcos. A sofrência furou a bolha do Brasil e conquistou os corações dos europeus, que também se emocionam com as canções do “cantor apaixonado”, como está eternizado em seus bordões antes das músicas.

O cantor que voltou da Europa, em abril, anunciou em coletiva de imprensa no Parque de Exposições, na noite deste domingo, 30, que já tem data marcada para realizar turnê nos Estados Unidos. Serão os dias 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de setembro.

O cantor disse que também já tem data para voltar a Europa, entre os dias 4 e 14 de outubro. “A nossa turnê na Europa foi um sucesso absoluto”, comemorou.

Na turnê pela Europa, em abril, o cantor passou pela cidade de Milão, na Itália, em 5 de abril. No dia 6 de abril, na cidade de Lisboa, em Portugal, onde esgotou os ingressos, com recorde de público, segundo o cantor. Por fim, no dia 7 de abril, esteve na cidade de Algarve, em Portugal.