São João: novas atrações são anunciadas para Salvador

Novas atrações vão agitar o São João em Salvador - Foto: Divulgação

Novas atrações do São João de Salvador foram anunciadas pelo Governo do Estado nesta terça-feira, 17. No Largo Quincas Berro D’água, no Pelourinho, vai ter Canindé, Orquestra Sanfônica da Bahia e mais.

Já o Largo da Saúde será palco de uma programação diversa, com shows de forró, samba junino, apresentações infantis, quadrilhas tradicionais e outras opções para toda a família — tudo com acesso gratuito. Evento terá atrações como Zé Fubuia e Emily Ferraz.

Com o tema “Maior que a festa, só o nosso amor”, o São João da Bahia 2025 tem início nesta quinta-feira, 19, e segue até o dia 24 (terça-feira). Os shows gratuitos na Quincas Berro D’água têm início a partir das 17h30. Quem abre a agenda do Largo, na quinta-feira, 19, é Nonô Curvéllo.

Grade robusta

A grade de atrações do São João da Bahia foi anunciada oficialmente na última terça-feira, 10. Ao todo, serão seis dias de festas, que começam 18 e terminam 23 de junho, com artistas de todos os gêneros.

Em um post feito no perfil oficial da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), em parceria com o Governo do Estado, foram revelados cerca de 54 artistas que agitaram a capital baiana durante o período junino, no Parque de Exposições.

Já no bairro de Paripe, localizado na região da suburbana, a festa contará com 21 atrações de peso. Por lá, o evento começa durante o final de semana, no dia 21 de junho e termina no dia 23.

O centro histórico também não ficou de fora da lista e receberá 24 atrações. A festa acontece no Pelourinho entre os dias 19 e 24 de junho, com uma programação diversificada para todas as idades.

Confira a programação completa do São João da Bahia 2025.