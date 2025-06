Chambinho e Forró das Antigas agitam São João da Praça Tereza Batista

Evento faz parte do circuito montado pelo Governo da Bahia para o São João - Foto: Divulgação

O São João no Centro Histórico de Salvador vai ter seis dias de programação musical na Praça Tereza Batista. Entre os dias 19 e 24 de junho, o espaço será palco de uma mistura de ritmos, com atrações que vão do forró tradicional ao arrocha e ao pop. As apresentações começam sempre às 17h30, com entrada gratuita.

O evento faz parte do circuito montado pelo Governo da Bahia para o São João 2025, cujo tema é “Maior que a festa, só o nosso amor”. Além da Tereza Batista, o Largo do Pelourinho também recebe shows ao longo do período junino.

A programação da quinta-feira, 19, primeiro dia da festa, inclui shows de Jow, Pedro Libre, Marquinhos Navais, Banda Acarajé com Camarão, Gilmelândia, Conde do Forró e Maciel Valente.



Na sexta, 20, Zé da Tonha Oficial abre a noite, seguido de Oz Vizin, Grupo Movimento, Casali, Arnaldo Farias, Marcia Castro e Gutto Cabaré.

O sábado, 21, traz apresentações de As Nandas, Chambinho do Acordeon, Dan Miranda, Luh Monteiro, Juliano Nunes, Rode Torres e Raio da Silibrina.

No domingo, 22, a programação continua com Tayná Agazzi, Pimenta Nativa, Juan e Ravena Franco, Lukas Lima, Lari Marques, Allane Lopes e Coração Partido.

A segunda-feira, 23, será aberta pela Mambolada. Na sequência, se apresentam Forró Saborear, Pericles e Leonardo, Rala Fivela, Cheiro de Amor e Licor com Mel.

O encerramento na terça-feira, 24, terá Berguinho, Lucas Queiroz, Renan Pinheiro, Elaine Fernandes, Garota Forrozeira, Forró das Antigas e Caique.

Enquanto isso, no palco do Largo do Pelourinho, o público poderá assistir a shows de nomes como Luana Matos, Flávio José, Trio Nordestino, Geraldo Azevedo, Matheus Fernandes, Léo Estakazero, Catuaba com Amendoim, Bailinho de Quinta, Jeanne Lima, Berg Rabelo, Mestrinho, Virgílio, Gatinha Manhosa, Fábio Carneirinho, Negra Cor, Adelmario Coelho, Ávine Vinny, Falamansa, Alceu Valença, Zé Duarte, Santana, Limão com Mel, Nuzio Medeiros, Del Feliz e Forró Saborear.