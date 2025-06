Frio no arraiá: essas quatro cidades da Bahia vão esfriar muito no São João

Frio tomará conta do São João em algumas cidades - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Antes mesmo do início formal do inverno, que acontece em 20 de junho, os dias e principalmente as noites já estão mais frias seguindo a tendência deste período do ano, com destaque para as regiões da Chapada Diamantina, Sudoeste e Oeste.

Para os próximos dias quando acontecem as festas dedicadas a São João, as localidades mais altas podem marcar mínimas entre 11ºC a 15ºC, de acordo com a meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Claudia Valéria.

Essas são algumas das cidades da Bahia que vão esfriar:

Barra

Lençóis

Piatã

Vitória da Conquista

“Nos últimos dias tivemos registros entre 12ºC e 14ºC com certa frequência”, destacou, afirmando que historicamente em vários pontos da Bahia nesta época a temperatura registra queda, e que em todo estado “independente da região” os termômetros indicam redução das temperaturas em relação as demais estações do ano.

Chove no Leste

O São João será chuvoso no Leste baiano com previsão de permanecer instável, mas com chuvas fracas no litoral e municípios próximos. “Da região central para o oeste sem previsão de chuvas”, enfatizou a meteorologista.

Ela pontuou que as temperaturas caem e a falta de chuvas deixa o ar com baixa umidade, agravando a situação nas horas mais quentes. “Registramos umidade relativa do ar abaixo de 30% com frequência neste período do ano”, afirmou em referência às regiões afetadas pelo clima seco durante os próximos meses.

Como os dias continuam quentes é nesta época do ano que acontecem as maiores diferenças entre as temperaturas mais altas e mais baixas registradas em 24h em uma localidade. “As maiores amplitudes térmicas são registradas no Vale do São Francisco, Sudoeste e na Chapada Diamantina”, explicou Claudia Valéria.

Ribeirinha do São Francisco, Barra tem festas programadas até o dia 24 de junho e deve registrar amplitude térmica de 14ºC dia 21 de junho, data com previsão mínima de 20ºC e máxima de 34ºC no município.

Frio é atrativo

Na Chapada Diamantina, Lençóis está com previsão de clima ameno para os próximos dias com mínimas entre 15ºC e 17ºC e máximas entre 26ºC e 27ºC, com festejos entre 20 e 24 de junho.

“Este ano não está fazendo tanto frio”, afirmou o gerente de pousada, Antônio Alves, destacando, no entanto, que a procura está grande por reservas, com expectativa de ocupação máxima nos próximos dias. “As pessoas vêm em busca deste clima friozinho. O movimento fica bom na cidade”, asseverou.

A vizinha Piatã tem previsão de mínima de 11ºC na quinta-feira (19), quando a máxima será de 25ºC. De hoje (17) até o final do mês a temperatura vai oscilar entre 11ºC e máxima de 25ºC, sendo apontado como um dos municípios mais frios do estado.

Em Vitória da Conquista os festejos começaram dia 13 de junho e, entre 20 e 24 o movimento será no parque de exposições, com programação também nos bairros e distritos rurais. Por lá, o dia com maior amplitude térmica será dia 21 de junho, com previsão de 13ºC de mínima e 25ºC de máxima.