São João na Bahia vira modelo de inclusão de autistas

- Foto: Divulgação

Prestes a movimentar o estado, o São João da Bahia vem investindo também na inclusão em 2025. Com a perspectiva de implantar um protocolo sensorial adaptado, ancorado em dados do IBGE sobre a inclusão, o evento vem para combinar cultura nordestina e integrar crianças neurodivergentes e famílias atípicas.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2,4 milhões de pessoas (1,2% da população) têm diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Brasil. Desses, 1,4 milhão são homens e 1 milhão são mulheres, com pico de 2,6% na faixa de 5 a 9 anos, o equivalente a 1 em cada 38 crianças.

Os números, inéditos, reforçam a necessidade de iniciativas culturais acessíveis, como o São João Inclusivo do Espaço Gira Mundo, em Lauro de Freitas (BA). No dia 18 de junho, o Espaço realiza mais uma edição especial do Arraiá para crianças especiais.

A falta de adaptação em eventos tradicionais exclui crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Enquanto o Nordeste celebra São João com fogos, música alta e multidões , o Espaço Gira Mundo (BA) recria a festa adaptada para crianças, adolescentes e famílias atípicas.



"O Censo mostra que a exclusão cultural é uma realidade para milhões. Nosso São João prova que é possível transformar tradição em acolhimento", afirma Manoela Guimarães, fundadora do Gira Mundo.