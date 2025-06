Forródum une São João e cultura afro-baiana no Pelourinho - Foto: Divulgação

O clima das festas juninas ganha novos ritmos no coração do Pelourinho com o Forródum, evento promovido pelo Bloco Olodum no próximo 29 de junho, a partir das 14h, na Praça das Artes. A proposta celebra a união da tradição do forró com a força da percussão afro-baiana, criando um espetáculo cultural vibrante e inédito.

Com ingressos limitados, o Forródum convida o público a vivenciar a experiência do São João com a cara da Bahia, unindo os tambores do Olodum ao forró pé de serra, aos trajes típicos e à decoração junina com bandeirolas e elementos tradicionais.

A programação contará com apresentações dos cantores e percussionistas do Olodum e ambientação temática para garantir a animação do público.

Foliões que adquiriram abadás do Bloco Olodum a partir de 21 de fevereiro de 2025 serão contatados pela Central do Carnaval por meio do e-mail cadastrado no momento da compra.

Agenda Cultural

Evento: Forródum – São João com o Olodum

Data: 29 de junho de 2025

Horário: A partir das 14h

Local: Praça das Artes – Pelourinho, Salvador (BA)

Ingressos: Casa do Olodum e www.meubilhete.com.br/forrodum

Informações: Instagram @olodum_oficial