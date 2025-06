3ª Arraiá Reggae acontece de graça no Pelourinho com bandas e DJs - Foto: Divulgação

Nos dias 22, 23 e 24 de junho, das 18h às 23h, a Casa Cultural Reggae realiza a III Edição do Arraiá Reggae na Praça Jubiabá, Pelourinho. Com uma grade extensa, os amantes do gênero já terão uma alternativa para curtir o período junino na cidade. A festa é gratuita e terá vendas de comidas típicas.

Anfitriões tradicionais do Arraiá reggae, Kamaphew Tawa e a Banda Aspiral do Reggae vão guiar o evento, que contará ainda com: Jô Kallado e Banda, Banda Defensores da Natureza, Vivi Akwaba, Jahcaman e Banda Os Conscientes, Zion Sounds, Ronaldo Formigão e Banda Misturakaya e convidados.

O III Arraiá Reggae terá ainda Dj Akani, Dj Ras Peu e Dj Tau, que vão alimentar a line com sequências para animar o público regueiro fiel. A Praça Jubiabá será coberta, terá Espaço Kids com pula-pula e vendas típicas juninas.

SERVIÇO

O que: III Arraiá Reggae

Quando: 22, 23 e 24 de junho 2025

Onde: Casa Cultural Reggae (Praça Jubiabá, Pelourinho)

Quanto: Gratuito

PROGRAMAÇÃO

DIA 22/06

19h Dj Tau

20h Jo Kallado

21h Dj Akani

22h Kamaphew Tawa e banda Aspiral do Reggae

23h Encerramento

Dia 23/6

19h DJ Ras Peu

20h Defensores da Natureza

21h20 Jahcaman e banda Os Concientes

22h20 Dj Ras Peu

23:30 Encerramento

Dia 24/6

18h Zion Sounds

19h Vivi Akwaba

20h Kamaphew Tawa e banda Aspiral do Reggae

21h40 Ronaldo Formigão e banda Misturakaya

22h30 Encerramento