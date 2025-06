Quadrilhas juninas baianas encaram crise para manter tradição

Quadrilhas encantam a capital baiana - Foto: Franciely Gomes

O São João segue a todo vapor na capital baiana. Na última semana, a Praça Municipal foi palco do 4º Festival de Quadrilhas Juninas de Salvador. Chamado de Arena Arromba Chão, o espaço recebeu dezenas de soteropolitanos e turistas, que vibraram com a apresentação de equipes como “Germe da Era” e “Imperatriz do Forró”.

Formada por crianças de idades variadas, a quadrilha mirim Germe da Era homenageou, neste ano, os maiores sanfoneiros do Brasil: Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Sivuca.

Fundadora do projeto, Ubaldina Estrela contou ao Portal A TARDE que a ideia de fundar o grupo surgiu após ela notar o interesse das crianças em um antigo bloco de ‘arrastão’ que existia na região do Garcia.

“Em 1981, era um bloco de arrastão e as crianças sempre iam atrás. Eu tinha 20 anos na época e tive a visão de fazer uma quadrilha. De lá pra cá, até o dia de hoje foram muitos projetos aprovados e melhorou muito”, contou.

Ubaldina Estrela, fundadora da equipe | Foto: Franciely Gomes

Ela ainda explicou como funciona a rotina das crianças, que precisam estar estudando. “Os meninos ensaiam todo sábado. Nós damos a merenda deles e não tiramos ninguém da escola. Quando tem apresentação, quem estuda de manhã não vai”, afirmou.

“Se a gente está educando, para que a gente vai tirar a criança da escola, né? Então, as mães estão do nosso lado sempre. Moramos em Pero Vaz, ali na Liberdade. É um bairro pobre, mas com muita cultura”, completou.

Quadrlha Germe da Era | Foto: Franciely Gomes

Quem também se apresentou na capital baiana foi a quadrilha Imperatriz do Forró, que exibiu um espetáculo temático, contando a história de um casamento que era atrapalhado por uma briga entre o sol e a lua, chamado “ILUMINADOS - Uma Saga Solar num Sertão Lunar”.

A equipe, que existe desde 2018, coleciona diversos prêmios no portfólio. Em 2025, eles ganharam a competição de quadrilhas do Arraiá do Galinho e levaram as categorias de “Melhor Marcador”, “Melhor Casamento”, “Melhor Casal de Noivos” e “Melhor Musicalidade”.

Quadrilha Imperatriz do Forró | Foto: Franciely Gomes

Fim da tradição?

Apesar da beleza dos espetáculos apresentados pelas quadrilhas juninas, a tradição vem se perdendo aos poucos na sociedade. Ubaldina reforçou que é preciso se reinventar a cada ano para manter os grupos.

“Perdeu um pouco por causa dos outros estados que tem os brilhos, aí a gente tem que acompanhar, senão ficam achando que a gente está para trás. Mas não é, é porque a cultura junina é pobre. Pessoas pobres que faziam a colheita e daí faziam suas manifestações culturais agradecendo pela colheita foi boa. Todos vestiam roupas normais, mas aí foi evoluindo e tivemos que acompanhar”, disse ela.

A falta de investimento também acaba rondando alguns grupos. Em entrevista ao portal, o jovem Everton Carvalho, personagem do Arraiá da Prefs, realizado pela prefeitura de Salvador, e dançarino de quadrilha, expôs a falta de investimentos na modalidade junina.

Everton Carvalho vestido de cangaceiro | Foto: Franciely Gomes

“Eu acredito que a cada ano vem reduzindo por conta de verbas. Assim, a falta de verba é o grande fator da dificuldade que a gente vem sofrendo a cada ano. O grupo tem que se virar fazendo rifas, sorteios, balaios, essas coisas e a cada ano que passa, infelizmente, vem perdendo a tradição”, confessou.

O rapaz ainda reforçou que dançar quadrilha é um vício do bem e todos deveriam experimentar uma vez. “Dançar quadrilha é um vício, mas é um vício do bem. É incrível, maravilhoso. Comecei aos 12 anos de idade e estou até hoje, só vou parar quando Deus quiser”, concluiu.