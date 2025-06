Grátis: Forró na Feira agita o São João no subúrbio de Salvador

Serão mais de 15 atrações distribuídas ao longo dos três dias de festa - Foto: Divulgação

O Mercado de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador, volta a ser palco de uma das festas mais tradicionais do bairro. A 5ª edição do Forró na Feira acontece entre os dias 20 e 22 de junho, com programação gratuita das 12h às 20h. A expectativa é reunir o público em três dias de muito arrasta-pé, comidas típicas, artesanato e apresentações culturais.

Ao todo, serão mais de 15 atrações distribuídas ao longo dos três dias de festa, totalizando 24 horas de forró e ritmos nordestinos. Já estão confirmadas bandas como Delírios do Arrocha, Banda Laskinê, Abel Baiano, Carol Leal, Química do Amor e Vitor Hugo. A programação completa será divulgada nos próximos dias.

Além da programação artística, os mais de 150 permissionários do mercado oferecerão comidas típicas como milho cozido, bolos, amendoim, canjica e mungunzá. O evento também movimenta a economia local, gerando oportunidades de trabalho e aumento na renda de comerciantes da região.

“Já temos a experiência das outras edições de que Paripe está dentro da programação cultural de Salvador e da Bahia. Nessa 5ª edição a nossa expectativa é que possamos proporcionar muita música, fartura nas comidas típicas e garantir uma renda extra. O mercado recebe sempre um público maravilhoso. Estamos de portas abertas para fazer uma linda festa”, afirma Antônia Marques, permissionária do mercado.

Frequentador assíduo do evento, Gil – proprietário do ‘Restaurante Gil, Cleide e Nara’ – destaca a atmosfera acolhedora e segura da festa. “Aqui vamos encontrar famílias inteiras. Temos espaço para criançada brincar, para os pais dançarem forró e para aqueles que amam uma comida de qualidade. Cervejinha gelada e o tradicional licor. Lembrando sempre que quem for beber, nada de dirigir. E que a entrada é gratuita. Estão todos convidados”, reforça.