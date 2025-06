Por que o São João de Salvador vai durar uma semana inteira em 2025?

Ao todo, serão 99 apresentações entre os dias 18 e 24 de junho - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O São João de Salvador2025 será celebrado entre os dias 18 e 24 de junho, com programação oficial concentrada no feriado prolongado de Corpus Christi. A decisão de limitar os festejos a sete dias, anunciada pelo Governo da Bahia, tem como objetivo centralizar as ações em datas estratégicas para o turismo e a mobilização do público local e de fora da capital.

De acordo com o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, os eventos estarão divididos entre o Parque de Exposições, o bairro de Paripe e o Pelourinho. “Em 2025, as programações estão concentradas nesse feriado. No Parque de Exposições, começa no dia 18 e vai até 24; no Pelourinho é do dia 19 a 24. Como é um grande feriado, acabou concentrada a programação nesses dias. Não faltará festa, disposição, alegria, tradição para celebrarmos esse São João”, afirmou durante coletiva de imprensa na segunda-feira, 9.

A opção por este recorte de datas representa uma tentativa de qualificar a experiência dos festejos, aliando atrações musicais de grande porte à logística de um período com potencial de alta circulação de turistas. “Nós queremos que seja um momento em que o forró e a tradição junina nordestina estejam presentes nos festejos em toda a Bahia”, acrescentou Monteiro.

Projeção econômica e disputa por turistas

O São João, que movimenta os 417 municípios baianos, tornou-se também peça-chave para a economia do estado. Em 2025, a expectativa do governo é que os festejos injetem cerca de R$ 3 bilhões na economia baiana. Salvador, ao investir em uma programação mais concentrada e robusta, busca ocupar um espaço relevante na disputa pelo turismo junino, tradicionalmente dominado por cidades do interior.

“O São João é uma festa, como todos sabemos, muito importante para a nossa cultura, para o nosso turismo, para a nossa economia. Em Salvador, nos últimos anos, tem crescido muito”, observou o secretário de Cultura. Segundo ele, os três polos da capital — Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe vêm ganhando projeção tanto pelo público quanto pela diversidade artística.

“Os festejos no Parque de Exposições, em Paripe, no Pelourinho, têm cada vez se destacado com o maior público e também por variedade artística. O governo, mais uma vez, preparou uma grande e diversa programação. É um momento muito importante para a nossa economia. A expectativa é que sejam injetados R$ 3 bilhões na economia baiana ao longo dos festejos juninos”, completou.

Falta de festas no dia de São Pedro

Um dos assuntos mais comentados pelo público nas redes sociais após o anúncio oficial da programação foi a ausência de qualquer atividade no dia 29 de junho, feriado de São Pedro, ou dias antes. A data costuma encerrar o ciclo junino em diversas cidades baianas.

A decisão chamou a atenção por coincidir com um domingo, o que reforçaria o potencial de público. Procurada pela reportagem do Portal A TARDE, a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) não comentou os motivos da exclusão do São Pedro da agenda.

Programação conta com 99 atrações em três regiões da cidade

A grade completa foi divulgada nesta terça-feira, 10, pela Sufotur. Ao todo, serão 99 apresentações entre os dias 18 e 24 de junho. O Parque de Exposições, na Paralela, receberá as festas de 18 a 23, com grandes nomes da música como João Gomes, Bell Marques, Simone Mendes, Léo Santana e Pablo.

No bairro de Paripe, região suburbana de Salvador, os festejos ocorrerão entre 21 e 23 de junho. O Pelourinho, por sua vez, terá shows entre 19 e 24, com atrações como Flávio José, Alceu Valença, Limão com Mel, Del Feliz e Trio Nordestino.