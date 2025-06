É O Tchan! rebate críticas sobre show no São João: "Tem que ver"

Os cantores rebateram as críticas - Foto: Divulgação

Uma das atrações mais esperadas do São João da Bahia, no Parque de Exposições de Salvador, na noite desta quarta-feira, 18, a banda É O Tchan! falou sobre a mistura de gêneros no evento. Em entrevista ao Portal Massa!, Compadre Washington afirmou que não há como agradar a todos os públicos.

Ele ainda rebateu as críticas do público sobre a inserção do samba na festa junina. “A crítica sempre vai vir, ninguém agrada a todos, mas as pessoas que criticaram, antes de criticar, tem que ver a nossa história, o histórico e a nossa discografia”, disse ele.

“Quem criticou, vai lá e veja que nosso CD sempre tem música de forró, reggae, rock and roll, samba duro e um pouco de cada, então antes de falar, pesquisem”, disparou o famoso.

Repertório

Durante o bate papo, Beto Jamaica também contou como funcionou a escolha do repertório para a apresentação da noite, que arrastou uma multidão. Ele ainda exaltou o samba junino, que tem feito sucesso ultimamente.

“O nosso repertório é muito fácil de fazer, porque a gente já tem essas coisas prontas e tocamos muito no São João, todos os anos, desde o início do Gera Samba. Nós viemos do samba junino, do samba duro”, contou.

“Nós tocávamos nos bairros, na periferia, nas casas das pessoas, a gente fazia São João. Hoje muita gente não conhece, porque não é nascido, mas nós estamos representando uma história de 1994. Nós éramos samba junino e hoje estamos no palco”, completou.

“Por isso que a gente canta forró, samba, faz a mistura toda, e hoje as pessoas viram como é que a gente faz. Então todo mundo está feliz da vida, pedindo que a gente volte amanhã, mas não temos nada e vamos descansar”, concluiu.

A festa segue até o dia 24.

