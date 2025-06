Neoenergia Coelba monitora festejos juninos em 40 cidades

Centro integrado de operações estará monitorando 40 municípios durante as festas de São João. - Foto: Divulgação | Neoenergia Coelba

Energia não vai faltar para quem for brincar o São João nos principais pólos de festejos na Bahia. Pelo menos não na rede elétrica. Um esquema especial montado pela Neoenergia Coelba vai garantir o fornecimento e o pronto atendimento a emergências com monitoramento em tempo real em 40 cidades.

No Centro de Operações Integrado (COI) da distribuidora, o número de equipes em campo foi reforçado em 55% durante o período junino para garantir a qualidade e regularidade do fornecimento de energia para as grandes estruturas dos shows regionais e nacionais, cidades cenográficas, apresentações teatrais, desfiles de blocos juninos e concursos de quadrilhas. Foram R$ 12 milhões investidos em obras, manutenções, podas preventivas, ordenamento de rede e uso da tecnologia de termovisão para identificação e correção de pontos quentes na rede elétrica nos principais destinos juninos baianos.

“Colocaremos mais de 670 equipes em campo a partir da próxima quinta-feira, dia 19, até a próxima terça-feira, 24 de junho, dia de São João. Serão mais de 1.200 eletricistas atuando nos maiores polos juninos da Bahia no período, além de um reforço operacional de 25% no Centro de Operações Integrado (COI), em Salvador, de técnicos, eletrotécnicos e engenheiros em regime especial de plantão. Montamos uma estrutura que contempla o monitoramento e comunicação com boletins operacionais a cada duas horas, além de acompanhamento climático e dos circuitos em tempo real”, destaca Pedro Jerônimo, gerente do Centro de Operações Integrado da Neoenergia Coelba.

Nos polos culturais, a rede elétrica foi inspecionada com a tecnologia de Termovisão, que consiste numa inspeção termográfica que identifica a temperatura de cada objeto da rede elétrica naquele momento, à medida que o automóvel circula pelas ruas e avenidas.

Além disso, a companhia realizou mil podas preventivas de árvores que poderiam interferir na rede elétrica, ajustou a altura de fios para a passagem segura de trios elétricos e instalou novos postes em pontos estratégicos, tudo com foco em minimizar riscos e ampliar a segurança da população.

Tempo real

Todos os polos juninos mapeados pela Neoenergia Coelba serão monitorados em tempo real pelo COI. Estão envolvidos, na Operação São João 2025, cerca de 400 colaboradores, entre engenheiros, eletrotécnicos e eletricistas, além de colaboradores de apoio administrativo. Isso representa um aumento de 25% no efetivo.

Os municípios mapeados são:

Amargosa, Alagoinhas, Andaraí, Barreiras, Cardeal da Silva, Cocos, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Elísio Medrado, Feira de Santana, Firmino Alves, Governador Mangabeira, Ibirataia, Ipecaetá, Ipirá, Iraquara, Irecê, Itagibá, Luís Eduardo Magalhães, Ibicuí, Miguel Calmon, Morro do Chapéu, Nazaré, Quijingue, Quixabeira, Rafael Jambeiro, Rio do Antônio, Salvador, Santa Teresinha, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, Sapeaçu, Senhor do Bonfim, Uauá, Ubaíra, Varzedo, Vitória da Conquista, Juazeiro e Jacobina.