Público aproveita barracas de brincadeiras no Parque de Exposições

O evento São João da Bahia, realizado pelo Governo do Estado no Parque de Exposições de Salvador, ganhou um clima especial com barracas de brincadeiras típicas do interior. Durante os intervalos dos grandes shows, o público pode se divertir e sentir um pouco a essência das pracinhas de diversas cidades baianas.

Uma das atrações mais procuradas é a do Tiro ao Alvo. Nascido e criado na barraquinha, o jovem Vitor Bruno, de 24 anos, cresceu vendo os pais empreendendo através da brincadeira e se encantou pelo negócio da família.

"Eu trabalho com as barraquinhas há muito tempo, tem uns 20 anos! É desde os meus pais, eu continuo com o negócio deles", contou.

O rapaz revelou que ele e os familiares trocaram os pequenos municípios pelos eventos das grandes capitais. A motivação dessa transferência foi o aumento do lucro.

"A gente trabalhava nos interiores, mas como a gente é de Salvador, a gente tinha muito gasto. Aqui a gente tem mais lucro", explicou ele.

Como funciona o Tiro ao Alvo

O jogo consiste em usar e abusar das habilidades de mira para acertar os prêmios que estão expostos em prateleiras.

A barraca cobra R$ 5 para que os clientes tenham direito a dois disparos. Pequenas bolinhas de chumbo são usadas para atirar com espingardas. Também há a opção de utilizar armas de airsoft.

O público infantil também pode participar: "Crianças podem sim, mas acompanhadas pelos pais e usando a que tem bolinhas de airsoft".

Roleta da Sorte faz sucesso entre os torcedores BaxVi

Natural de Buerarema, mas soteropolitano de coração, José Simões de Souza Filho, de 67 anos, trabalha há mais de quatro décadas com Roletas da Sorte.

Neste São João, o empreendedor apostou em uma plotagem do brinquedo com os escudos dos times Bahia e Vitória para chamar atenção do povo e ter mais gente disposta a jogar.

Como o próprio nome diz, a disputa envolve sorte. O apostador pode começar com ofertas a partir de R$ 2 reais e girar a roleta. A decisão virá do lugar onde ela parar.

"Você escolhe o time que você quer, se cair no time que você apostou, você ganha. Caiu no zero? Perde. Girou de novo e deu Vitória 1? Você fica com o mesmo valor. Se apostou Bahia e deu 2, você ganha mais dois e o seu dinheiro vai para R$ 4, e assim por diante", declarou.

