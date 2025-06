Ambulantes se reinventam para vender mais no São João

O ambulante Paulo Gomes estava bem preparado para as vendas - Foto: Carla Melo | Ag. A TARDE

A chuva de quarta-feira, 18, no Parque de Exposições, em Salvador, não agradou aos ambulantes, que registraram queda de venda dos mercadorias. Para driblar as dificuldades, vendedores reforçaram os cuidados com os materiais para aumentar os lucros do segundo dia de festa do São João da Bahia 2025.

Rita de Cássia e sua filha Alexandra além de estarem preparadas com capa de chuva e casacos, trouxeram sombreiro para o segundo dia de festa.

"Ontem as vendas foram fraquíssimas. Além dos preços caros das bebidas e o repasse com preços altos, tivemos a chuva que piorou tudo. Hoje estamos com sombreiro para tentar escapar um pouco. Quero bombar com as vendas", disse a trabalhadora.

Rita de Cássia e sua filha Alexandra | Foto: Carla Melo | Ag. A TARDE

Paulo Gomes estava bem preparado. Vendedor há mais de 22 anos, ele utilizou duas lonas para evitar estragar os materiais de venda.

"Desde ontem estou com as lonas para cuidar das mercadorias. Espero faturar uns R$ 700 só hoje", apontou o ambulante.

Há quem também quem não está tão preparado assim. Ludmila Silva deu início aos trabalhos com a venda de queijos coalhos assados nesta quinta-feira, 19, e caso a chuva caia novamente, terá que procurar abrigo nas coberturas do próprio parque.

"Não temos nada para proteger. Espero que não chova, quero vender tudo", completou ela.

Este é o segundo dia de festa do São João da Bahia 2025. Subirão ao palco artistas com Léo Santana, Mastruz com Leite, João Gomes, Thiago Aquino, Xand Avião e mais.

Ludmila Silva deu início aos trabalhos | Foto: Carla Melo | Ag. A TARDE

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: