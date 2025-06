Festival de Quadrilhas da Liberdade celebra cultura junina em Salvador

Entre os principais objetivos do Festival está o incentivo à criação de novas quadrilhas - Foto: Divulgação

O bairro da Liberdade será palco, no dia 29 de junho, de uma grande celebração da cultura popular nordestina. Das 10h às 16h, a quadra do Largo do Sieiro recebe o Festival de Quadrilhas Juninas da Liberdade – Uma Homenagem ao Mestre Chicão, evento que marca a retomada dos festivais juninos nos bairros periféricos de Salvador, como acontecia nas décadas de 1980 e 1990.

Entre os principais objetivos do Festival estão o incentivo à criação de novas quadrilhas e o retorno de grupos que estavam inativos. “Atualmente, temos cerca de nove quadrilhas atuantes em Salvador. Queremos ser espelho para que outros bairros voltem a realizar seus próprios festivais”, afirma Soiane Gomes, idealizadora do projeto, quadrilheira e pesquisadora da cultura junina.

Homenagem a Mestre Chicão

A edição deste ano presta homenagem a Mestre Chicão, figura histórica da cultura junina em Salvador. Natural de Itaparica e morador da Liberdade desde a infância, Francisco Pedro Ribeiro Rocha, o eterno Chicão, foi marcador da quadrilha João Froxó nos anos 1970 e idealizador da Sapeca Yaiá, grupo formado por idosos do Centro Social Urbano da Liberdade. Artista, vitrinista e entusiasta das festas populares, Chicão deixou sua marca em locais como São Caetano, Barbalho, Terreiro de Jesus e Sesc do Aquidabã, sempre com criatividade, alegria e dedicação.

Grupos participantes

O Festival não terá caráter competitivo, mas os grupos que se destacarem em quesitos como coreografia, figurino, musicalidade, casal de noivos e casal majestoso receberão brindes especiais, com definição por votação popular nas redes sociais.

Entre os grupos confirmados estão quadrilhas tradicionais e estilizadas, com formações infantis e adultas. A Mirim Forró do Luar, da Cidade Baixa, apresenta neste ano o tema do “casamento” entre a bandeirola e o balão, unindo tradição e conscientização. Do bairro de Pero Vaz, a Forró Mandacarú, fundada em 1999, retorna após mais de uma década de inatividade para celebrar seus 25 anos de história.

Também de Pero Vaz, a Mirim Germe da Era, criada em 1981 por Dona Naná, é a quadrilha mirim mais antiga e em atividade contínua de Salvador, com um trabalho voltado à infância e juventude, hoje sob o comando da família Gonzaga Estrela.

Já a Forró Asa Branca, do Cabula/Resgate, tem 33 anos de trajetória e é a única quadrilha baiana a vencer o Campeonato Nacional de Quadrilhas Juninas, feito conquistado em 2012. Outra participante é a Quadrilha Capelinha do Forró, do bairro da Capelinha, com cerca de 80 integrantes e ensaios iniciados já em janeiro.

Do Pau Miúdo, a histórica Forró do ABC, fundada em 1982, tornou-se referência no cenário junino baiano por seus temas autorais e pela formação de sua própria banda. Atualmente, o grupo está sediado na Liberdade.

Diversidade e inclusão

A programação também conta com as quadrilhas Flor de Chita, Sapeca Yaiá e Cristais do Amor, que reforçam a diversidade do evento. A Cristais do Amor, formada por jovens com deficiência e idealizada por mães atípicas, representa o compromisso com a inclusão. Já a Sapeca Yaiá, composta por idosos, foi criada pelo próprio Mestre Chicão, enquanto a Flor de Chita, quadrilha mirim do Engenho Velho de Brotas, nasceu em 2024.