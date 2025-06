Comidas e bebidas: veja quanto custa curtir o São João no Parque

Yakisoba é uma das opções de comida - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

Se você está se preparando para curtir o São João da Bahia 2025, no Parque de Exposições, em Salvador, prepare também o bolso! O Portal MASSA! fez um giro pelo evento e levantou os preços das comidas e bebidas para você sair de casa sabendo direitinho quanto vai gastar.

Licor: dose ou garrafa inteira

Na barraca de Márcia Menezes, a garrafa de licor caseiro custa R$ 50. Já a dose sai por R$ 5.

Licor cremoso e caldos

Na barraca do famoso Rasta do Sururu, os licores cremosos, batizados de Doce Ilusão, incluem sabores como maracujá, abacaxi, chocolate belga, morango com amora e pistache. De quebra, o Rasta ainda oferece pastel, caldo de sururu, lagosta e camarão.

Bebidas para refrescar

Na guia de Ana Márcia, a cerveja sai por R$ 7, o refrigerante pelo mesmo valor, e a água por R$ 5.

Pirão de aipim

A barraca de Paula Laís já virou parada obrigatória. O famoso pirão de aipim sai por R$ 30, mas ela confessa que, na conversa, dá para levar por R$ 25.

Churrasquinho para todos os gostos

Na barraca do Max Espeto, o espetinho tradicional, seja de frango, misto (frango, carne e calabresa) ou só carne, custa R$ 15. Já os especiais, com carne e queijo, saem por R$ 16.

Acarajé

No tabuleiro de Isabela Santos, o acarajé está custando R$ 15 com camarão e R$ 17 sem. O abará tem o mesmo valor do acarajé. Além disso, ela está vendendo bolinho de estudante (R$ 10), passarinha (R$ 10) e cocada (R$ 10).

Yakisoba

Na barraca de yakisoba do Franklin, a embalagem menor custa R$ 36, e a maior, R$ 60. Segundo ele, a maior serve até três pessoas.

Transmissão do São João da Bahia

A festa segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: