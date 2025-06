Flávio José sobre mudança no São João: “O que a gente não pode mudar, aprende a conviver"

Flávio também comentou sobre a presença de outros gêneros musicais no São João - Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Ícone do forró tradicional, o cantor Flávio José foi uma das atrações mais esperadas da noite de São João no Pelourinho. Antes de se apresentar, o artista falou com o Portal A TARDE sobre a nova geração de músicos, as transformações nas festas juninas e sua relação com a cultura nordestina.

Questionado sobre a falta de interesse dos jovens nos instrumentos típicos do forró, o artista destacou que, apesar de algumas regiões apontarem um certo desinteresse, a realidade pode ser diferente em outros locais.

“Lá na minha região tem muita gente boa, muito garoto tocando sanfona. É muito importante isso. E eu tenho certeza que eles estão no caminho. Se você tem um sonho, tem que seguir em frente, não pode desistir”, afirmou o cantor, que é natural de Monteiro (PB).

Forró e a mistura de ritmos no São João

Flávio também comentou sobre a presença de outros gêneros musicais no São João, como sertanejo e pagode, e destacou a importância de preservar o espaço do forró.

“Aquilo que a gente não pode mudar, a gente aprende a conviver. Mas eu fico muito triste quando dizem que os jovens só gostam de outros estilos. Não é assim. A gente tem que trazer essa juventude pro lado da cultura, do tradicional. A festa é nossa também”.

Mesmo diante das transformações no cenário musical, Flávio se mostrou otimista e emocionado com o carinho que recebe dos fãs mais novos. "Tem muito jovem que vem falar comigo, tirar foto, cantar as músicas do ‘pé de pau’. Cada caso é um caso”.

Legado de Luiz Gonzaga e novos nomes

Flávio José também lembrou da sua inspiração no Rei do Baião, Luiz Gonzaga, desde os cinco anos de idade, quando assistiu a um show do mestre nordestino com a família. Segundo ele, foi a partir desse momento que decidiu seguir no caminho da música.

“Ganhei uma sanfoninha, e com sete anos toquei minha primeira música. Desde então, estou por aqui, na defesa do legado que Gonzaga deixou”.

Ao falar sobre os artistas que considera promissores na continuidade do forró, Flávio citou nomes como Marquinhos Café, Jeffinho, Júlio César e Joel Miranda, destacando talentos tanto da Bahia quanto de sua terra natal.

Com décadas de estrada e inúmeros shows em festas juninas por todo o país, Flávio José afirma que a emoção de subir ao palco no São João nunca desaparece.

“A gente se identifica com a festa, com a cultura. Eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez. Vamos lá começar o show!”.

