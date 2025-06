Thiago Aquino: "O arrocha está dominando o Brasil" - Foto: Reprodução

O arrocha, ritmo que nasceu na Bahia, tem ganhado cada vez mais força nas festas juninas, e ninguém melhor para falar sobre isso do que Thiago Aquino.

Considerado um dos grandes nomes da nova geração do arrocha, o cantor comemorou o crescimento do gênero no São João e afirmou que o ritmo não só tomou conta da Bahia, como também está conquistando o Brasil.

Durante entrevista, Thiago não escondeu o orgulho e a felicidade ao falar sobre o espaço que o arrocha vem ocupando nas festas tradicionais.

Não é só na Bahia, é no Brasil todo. É muita gente escutando, se apaixonando e curtindo. Cada ano se destaca um artista diferente, e isso é muito bom pro gênero, é uma felicidade Thiago Aquino

Thiago Aquino revela desejo de cantar com ícone do forró

Um dos ícones do arrocha, o cantor Thiago Aquino revelou nesta quinta-feira, 19, o desejo de dividir microfone com um grande nome do forró.

“Tem vários. Um artista [que tenho o sonho de gravar] é Marlus Viana. Eu gosto muito dele”, contou Aquino, em coletiva de imprensa.

Marlus Viana é um dos vocalistas da banda Calcinha Preta e ficou conhecido também por ter sido casado com Paulinha Aberta, que morreu em fevereiro de 2022.

Aquino, por sua vez, já dividiu palco com outro nome da banda. Trata-se de Daniel Diau, com quem o cantor lançou a música “Ortobom”, em maio de 2023.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: