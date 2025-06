Policiais militares usam câmeras corporais durante o São João na Bahia

Operação tem início nesta quinta-feira, 19, e vai até a terça-feira, 24 - Foto: Divulgação Polícia Militar

Para garantir a segurança de baianos e turistas durante o feriadão e os festejos juninos em Salvador a Polícia Militar montou um esquema especial entre esta quinta-feira, 19, e a terça-feira, 24. As ações e estratégias comandadas pelo Batalhão Especializado de Policiamento Turístico (BPtur), contam com policiais em patrulhas, além de monitoramento no entorno do Pelourinho e vias de acesso.

Durante a operação no Parque de Exposições e no Centro Histórico, os policiais usarão Câmeras Corporais Operacionais. O Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM) também irá atuar em patrulhas e nas ações de conscientização, em ocorrências envolvendo violência doméstica.

“Nós temos cerca de 600 policiais militares trabalhando, aqui no âmbito de Salvador, distribuídos entre Paripe, Pelourinho e Parque de Exposições, em todo o período da festa. São Policiais Militares fáceis de serem identificados, por causa do fardamento, à disposição de todas as pessoas”, afirma o tenente coronel Wellington Morais, comandante do BPTur.

Centro Histórico

No Centro Histórico, os policiais farão abordagens preventivas e contarão com o suporte de câmeras de monitoramento. A estratégia visa proteger todos que circulam nos circuitos da festa. Postos fixos montados no Pelourinho e bases móveis no Terreiro de Jesus e Elevador Lacerda estarão à disposição da população.

“Estou achando tudo lindo e muito maravilhoso aqui, e eu achei bastante seguro pelo tanto de gente que vem pra cá. Essa atuação da Polícia eu acho que é muito importante mesmo”, disse a turista do Paraná Tereza Macedo, revelando que está na capital baiana com a família há três dias.

Soteropolitana, a professora Leonísia exaltou a estrutura montada para a festa e a progamação. “A programação está sensacional, principalmente aqui no Pelourinho, que é tão importante na nossa história. E quando a gente vê que tem polícia fazendo abordagem na entrada, a gente se sente mais seguro para estar aqui com a família”, afirmou ela.

Foram investidos na operação São João 2025 R$30 milhões com os custos de hora extra, estrutura, alimentação e transporte da tropa em todo o estado.