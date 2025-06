Homens são presos durante operação policial em cidade do interior

Material apreendido com os suspeitos presos - Foto: Divulgação Polícia Civil

Investigadores da Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Senhor do Bonfim) e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Centro Norte, Norte e Piemonte) deflagraram na manhã desta quinta-feira, 19, uma operação para cumprir oito mandados de de busca e apreensão no município de Senhor do Bonfim.

Durante as ações, que apuram crimes de homicídio, tráfico de drogas e condutas conexa, dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada, dez munições, 33 embalagens de cocaína prontas para comercialização, três pés de maconha, uma porção adicional desta droga, uma espada junina, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, uma balaclava, entre outros itens que serão usados para auxiliar nas investigações.



Após o flagrante, os suspeitos passaram por exames legais e depois foram encaminhados ao Complexo Policial de Senhor do Bonfim, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.