Inverno começa nesta sexta-feira na Bahia; saiba o que esperar da estação

Temperaturas mínimas podem ficar abaixo dos 10°C - Foto: Uendel Galter / Ag A Tarde

Com a chegada oficial do inverno se aproximando, os baianos já começam a sentir os efeitos da nova estação. Em entrevista ao portal A TARDE, a meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Cláudia Valéria explicou o que se pode esperar para os próximos meses no estado, destacando a queda nas temperaturas em diversas regiões e o padrão típico das chuvas de inverno: mais fracas e persistentes.

De acordo com Cláudia, o inverno, que terá início na sexta-feira, 20, é marcado principalmente pela redução das temperaturas em todo o território baiano. No interior, especialmente na Chapada Diamantina, Sudoeste e Oeste do estado, os termômetros devem registrar valores mais baixos, com sensação acentuada de frio. "Em municípios como Piatã, Vitória da Conquista e Santa Rita de Cássia, as mínimas podem ficar abaixo dos 10°C em alguns momentos", afirmou a meteorologista.

Mais frio que no ano passado

Segundo Cláudia, a tendência para este ano é de um inverno mais frio do que o de 2024. "Já observamos essa característica de temperaturas mais baixas antes mesmo da entrada oficial da estação", disse. A previsão é que esse padrão se mantenha ao longo dos próximos meses.

No entanto, nas regiões do centro-oeste e oeste do estado, o destaque fica por conta da elevada amplitude térmica - quando são as mínimas baixas, no entanto as máximas continuam elevadas. "Elas chegam a 35°, 36° graus com bastante frequência", destaca.

Chuvas fracas e persistentes no litoral

As chuvas, típicas do inverno na Bahia, devem se concentrar principalmente na faixa leste, ao longo do litoral. "São chuvas de menor intensidade, com caráter mais persistente, especialmente no início do dia ou à noite, mas sem grandes volumes acumulados em pouco tempo", afirmou Cláudia. Segundo ela, não há previsão de eventos mais extremos, como queda de granizo, já que esse tipo de fenômeno está mais associado ao verão e às altas temperaturas.

Segundo Cláudia, regiões como o Vale do São Francisco e o interior do estado, o cenário segue seco, com umidade relativa do ar chegando a 30% em alguns dias, o que exige atenção para cuidados com a saúde, especialmente crianças e idosos.

Previsão para Salvador

| Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Na capital baiana, as temperaturas mínimas devem ficar em torno de 20°C a 21°C nos dias mais frios. "Salvador não costuma registrar quedas tão expressivas quanto o interior, mas há uma redução nas temperaturas máximas, especialmente em dias com maior cobertura de nuvens", disse a meteorologista.

São João na Bahia

Para o período das festas de São João, Cláudia informou que o tempo deve começar a abrir a partir da segunda metade de junho. "O sol deve voltar a aparecer com mais frequência, mas ainda com ocorrência de chuvas fracas e isoladas no início do dia ou durante a noite".