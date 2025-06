Ferry, rodoviária e estradas: confira esquema especial para feriados

Confira esquema de transporte nos feriados de Corpus Christi e São João - Foto: Rodrigo Mantoan

O sistema de transporte contará com uma operação especial durante os feriados de Corpus Christi e São João na Bahia. Tanto o serviço rodoviário quanto o hidroviário receberão reforço ao longo dos feriados. De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), que administra o Sistema Ferry-Boat entre os dias 17 e 25 de junho, para atender à demanda ampliada de veículos e passageiros durante os feriados.

No ano passado, a ITS registrou um fluxo de aproximadamente 71 mil passageiros e 9 mil veículos no feriado de Corpus Christi, e de 134 mil passageiros e 20 mil veículos no São João, considerando deslocamentos de saída e retorno. Em 2025, a expectativa é de ampliação desses números, considerando que os feriados ocorrerão de forma sequencial: Corpus Christi no dia 19 de junho (quinta-feira) e São João no dia 24 de junho (terça-feira).

Estarão disponíveis os ferries: Maria Bethânia, Anna Nery, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu e Pinheiro. As viagens ocorrem de hora em hora, nos dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho, em saídas extras de acordo com a demanda e com a disponibilidade da frota, respeitando a necessidade de manutenção preventiva e corretiva das embarcações.

No Terminal de São Joaquim, em Salvador, o sistema vai operar de forma ininterrupta (ou “24 horas”) nas seguintes datas:

- Na virada do dia 18 para 19/06 (quarta para quinta-feira)

- Na virada do dia 19 para 20/06 (quinta para sexta-feira)

No Terminal de Bom Despacho, em Itaparica, o serviço será “24 horas” nas datas:

- Na virada do dia 24 para 25/06 (terça para quarta-feira)

- Na virada do dia 25 para 26/06 (quarta para quinta-feira)

Para o serviço de Hora Marcada, 640 vagas extras foram disponibilizadas e estão à venda pelo portal www.internacionaltravessias.com.br. O usuário também pode agendar a travessia de veículos de passeio pelo SAC Digital no endereço www.sacdigital.ba.gov.br.

Rodoviária

Terminal Rodoviário de Salvador | Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), cerca de 337 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Salvador entre os dias 18 e 24 de junho, período que inclui o feriado de Corpus Christi e os festejos de São João.

O dia de maior movimento está previsto para o sábado, 21, com 45 mil embarques e um total de 87.750 pessoas circulando pelo terminal, entre embarques e desembarques. Serão disponibilizados aproximadamente 2.500 horários extras.

Previsão diária:

18/06 (quarta-feira):18 mil embarques e um total de 35.100 pessoas entre embarques, desembarques e circulantes.

19/06 (quinta-feira): 40 mil embarques e um total de 78 mil pessoas entre embarques, desembarques e circulantes.

20/06 (sexta-feira): 35 mil embarques e um total de 68.250 pessoas entre embarques, desembarques e circulantes.

21/06 (sábado): 45 mil embarques e um tora de 87.750 pessoas entre embarques, desembarques e circulantes.

22/06 (domingo): 18 mil embarques e um total de 35.100 pessoas entre embarques, desembarques e circulantes.

23/06 (segunda-feira): 10 mil embarques e um total de 19.500 pessoas entre embarques, desembarques e circulantes.

24/06 (terça-feira): 7 mil embarques e um total de 13.650 pessoas entre embarques, desembarques e circulantes.

Destinos mais procurados:

São Francisco do Conde, Santo Antonio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, São Felix, Muritiba, Castro Alves, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista, Cruz das Almas, São Felipe, Irecê, Itaberaba, Piritiba, Itabuna, Ilhéus, Ibicuí, Porto Seguro, Litoral Norte, Chapada Diamantina, Alagoinhas.

Rodovias

| Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia iniciou, nesta segunda-feira, 16,, a Operação Festejos Juninos 2025, que seguirá até após o São Pedro. Este é considerado o período de maior movimentação nas rodovias federais que cortam o estado, exigindo atenção redobrada dos condutores e uma atuação reforçada das forças de segurança.

De acordo com dados dos últimos anos, a circulação nas rodovias federais da Bahia no mês de junho atinge uma média de aproximadamente 5,2 milhões de veículos. Somente no período específico de 20 a 25 de junho, que corresponde aos dias de maior deslocamento para os festejos de São João, mais de 1,13 milhão de veículos transitam pelas rodovias que cruzam o estado.

Congestionamentos e retenções

Em razão da proximidade dos feriados de Corpus Christi (19 de junho) e de São João (24 de junho), a expectativa é de que o aumento no fluxo ocorra de forma antecipada e seja ainda mais expressivo que em anos anteriores.

A PRF alerta que há uma grande possibilidade de formação de congestionamentos e longas retenções, especialmente nos principais corredores viários, como:

BR-324, no trecho de saída de Salvador

BR-116, com foco no anel viário de Feira de Santana

BR-101, que dá acesso a municípios como Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e outras cidades que concentram grandes festas juninas

Situação das praças de pedágio

Com o encerramento do contrato de concessão das rodovias BR-324 e BR-116 e a saída da ViaBahia, algumas modificações operacionais foram implementadas. Uma das principais foi o redirecionamento do fluxo de veículos para as vias laterais das praças de pedágio, anteriormente usadas para cobrança automática.

Além disso, foram instalados radares para controle de velocidade nessas passagens.

A atuação da PRF neste ano terá reforço de efetivo, viaturas, radares móveis e etilômetros, especialmente nos trechos considerados críticos em termos de acidentes e fluxo elevado.

Combate à Criminalidade

Durante a Operação Festejos Juninos 2025, além das ações de fiscalização de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal intensificará também as atividades de combate à criminalidade nas rodovias federais da Bahia. Com o aumento significativo do fluxo de veículos neste período, a PRF estará atenta a tentativas de transporte de ilícitos — como drogas, armas e outros materiais proibidos — que costumam ser ocultados em compartimentos improvisados em veículos de passeio, ônibus e utilitários.