São João causa corrida por passagens e tensão com retorno a Salvador

Os festejos de São João mobilizam toda a Bahia, reafirmando-se como uma das tradições culturais mais fortes do estado. Ao contrário de outros estados da região nordeste, onde os festejos se concentram em grandes polos, na Bahia praticamente todos os 417 municípios realizam celebrações, promovendo um verdadeiro êxodo de moradores da capital e da Região Metropolitana rumo ao interior.

Cidades como Amargosa, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Irecê, Ibicuí, Serrinha, Vitória da Conquista, Jequié, São Félix, Cachoeira, Santo Amaro, Lençóis e Conceição do Jacuípe estão entre os destinos mais procurados por quem quer vivenciar o São João.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 5,2 milhões de veículos circulam pelas rodovias federais da Bahia ao longo do mês de junho. Só entre os dias 20 e 25 de junho — período de maior movimentação — são mais de 1,13 milhão de veículos trafegando pelas estradas do estado.

Rodoviária lotada e horários esgotados

A reportagem do Portal A TARDE esteve na Rodoviária de Salvador, principal ponto de embarque para quem deixa a capital, e constatou o cenário já conhecido dessa época do ano: filas longas e passagens esgotadas. A procura por destinos tradicionais do interior tem lotado os ônibus, principalmente nos horários de pico da sexta-feira, 21 e sábado, 22.

Para Cruz das Almas, por exemplo, uma das cidades mais procuradas durante o São João, os relatos colhidos pela reportagem indicam que há passagens disponíveis apenas para horários noturnos — na sexta-feira, após as 19h, e no sábado, a partir das 18h30.

Serrinha é outro destino em alta demanda. Para a sexta-feira, 21, não há mais bilhetes disponíveis. Já no sábado, 22, restam apenas duas opções de horário: às 8h30 da manhã e às 19h30.

Em Ibicuí, onde o São João é um dos mais 'badalados' do estado, a situação é semelhante. Na sexta-feira, 21, não há mais passagens disponíveis, e para o sábado, 22, há apenas um horário com bilhetes disponíveis: às 20h35.

Retorno à capital é motivo de preocupação

Apesar da dificuldade para embarcar, o maior problema enfrentado pelos passageiros parece ser o retorno. A terça-feira, 24 de junho, feriado de São João e último dia do 'feriadão', é apontada como o maior gargalo para quem pretende voltar a Salvador. Diversas linhas já estão com os bilhetes esgotados para esse dia.

A preocupação é comum entre os viajantes, como dona Eunice Santana, que embarca para Cruz das Almas ainda nesta quinta-feira, 20 e teme não conseguir retornar a tempo de trabalhar na quarta-feira.

"A volta me preocupa muito mais do que a ida, não achei passagem para o dia 24, eles disseram que vão abrir passagens extra para a volta, só me resta torcer para ter como voltar para Salvador", afirmou.

A expectativa é de que as empresas abram horários extras nas próximas horas para tentar atender à demanda, como costuma ocorrer anualmente. Mesmo assim, a recomendação das autoridades e das próprias viações é clara: comprar com antecedência é essencial para garantir o deslocamento neste período de alta procura.