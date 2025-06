Chuva que não para mais: até quando continua o clima frio na Bahia?

Massa de ar polar avançou no Brasil entre os dias 8 e 14 de junho - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O inverno ainda não chegou, mas o clima mais ameno já bate à porta no Brasil há alguns dias, principalmente na região Centro-Sul, devido a uma frente fria que chegou no país. A estação começa oficialmente no dia 20 de junho. Na Bahia, o clima instável intercalado e com bastante chuva tem intrigado quem busca saber se o sol voltará a brilhar.

Uma massa de ar polar avançou pelo Brasil entre os dias 8 e 14 de junho, deixou o tempo instável e foi responsável por derrubar as temperaturas em boa parte do país, entre as regiões mais afetadas estão os estados da região Sul e uma parte do Sudeste. Já no último domingo, 15, a frente fria deu uma trégua e as temperaturas subiram ligeiramente.

Previsão da próxima semana

A expectativa é que a primeira semana da segunda quinzena do mês seja mais quente, com uma mudança na circulação dos ventos que dificulta a entrada de novas frentes frias por alguns dias.

Mas de acordo com a previsão, mesmo com a mudança do clima, não significa que vai fazer calor.

Conforme a previsão do tempo, o Nordeste foi a região menos afetada pela massa de ar polar e deve se manter com temperaturas acima da média no inverno. No entanto, a previsão é de chuvas no litoral.

Previsão para Salvador na próxima semana é de estabilidade do clima | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Previsão para Salvador

Para quem vai passar o São João na capital baiana, a previsão para essa semana é de estiagem. De acordo com a previsão do ClimaTempo, a partir de sábado, 21, até segunda-feira, 23, o tempo dá uma estabilizada com sol e algumas nuvens ao longo do dia com baixa probabilidade de chuvas.

Já na terça-feira, 24, a previsão é de sol, mas com aumento de nuvens ao longo do dia e com 40% de chances de pancadas de chuvas pela noite.

Cidades baianas que vão esfriar no São João

Para os próximos dias, quando acontecem as festas dedicadas a São João, as localidades mais altas podem marcar mínimas entre 11ºC a 15ºC, de acordo com a meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Claudia Valéria, explicou a especialista em entrevista ao Portal A TARDE.

Entre as cidades que registram temperaturas amenas estão:

Barra;

Lençóis;

Piatã;

Vitória da Conquista.

Em Vitoria da Conquista, o São João tem show, quadrilha, comércio e culinária típica | Foto: PMVC / Divulgação

Como os dias continuam quentes, nesta época do ano acontecem as maiores diferenças entre as temperaturas mais altas e mais baixas registradas em 24h em uma localidade. “As maiores amplitudes térmicas são registradas no Vale do São Francisco, Sudoeste e na Chapada Diamantina”, disse Claudia Valéria.

Ribeirinha do São Francisco, Barra tem festas programadas até o dia 24 de junho e deve registrar amplitude térmica de 14ºC dia 21 de junho, data com previsão mínima de 20ºC e máxima de 34ºC no município.

O frio volta?

Apesar da leve trégua nesta semana, de acordo com o ClimaTempo, o frio deve voltar na última semana de junho, por conta da outra massa de ar polar que tem avançado no Brasil e derrubado as temperaturas.