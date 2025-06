Corpus Christi: 66 mil veículos são esperados nas rodovias baianas

Rodovia Sistema BA-093 - Foto: Créditos: Will Recarey.

Quem pretende viajar no feriado de Corpus Christi deve esperar um alto fluxo de veículos nas rodovias baianas do Sistema BA-093 e BA-099, administradas pelas concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte. Ao todo, são esperados mais de 66 mil veículos apenas na quinta-feira, 19. Neste ano, o feriado se junta ao de São João na Bahia, quando são esperados aproximadamente 866 mil veículos entre os dias 18 e 25 de junho.

Segundo as concessionárias, a movimentação deve ser marcada por períodos com tráfego mais intenso, e outros fluindo normalmente, em trechos estratégicos que conectam a capital com a Região Metropolitana, o interior e as demais regiões do país.

De acordo com a previsão, a maior concentração de veículos na quinta-feira, 19, e sábado, 21, quando grande parte dos usuários pegam a estrada para aproveitar os feriados. O fluxo volta a se intensificar a partir da terça, 24, momento de início de retorno após os dias de folga.

BA-099

Para aqueles que têm como destino as praias do Litoral Norte, a previsão é de grande circulação de veículos na BA-099, a partir da quarta-feira, entre 16h e 18h. Na quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, o tráfego deve ficar mais volumoso das 9h às 12h. Na sexta, 20, os horários de maior fluxo serão entre 8h e 12h e das 15h às 17h.

No sábado, 21, domingo, 22, e segunda, 23, a concessionária Litoral Norte prevê uma passagem considerável de veículos entre 9h e 12h. Já na terça-feira, 24, o fluxo segue intenso ao longo do dia, alcançando cerca de 1.300 veículos/hora, entre 14h e 17h. Os deslocamentos continuam acentuados ao longo da quarta-feira, 25, das 6h às 17h. A sugestão é programar o retorno em horários com perspectiva de trajeto mais tranquilo.

BA-093

Nos trechos do Sistema BA-093, sob a gestão da Bahia Norte, o fluxo começa a crescer a partir da quarta-feira, 18, com movimentação maior entre 6h e 18h, principalmente nos trechos da Via Parafuso e CIA Aeroporto. Para o feriado de Corpus Christi, 19, a expectativa é de tráfego menos intenso ao longo do dia.

De sexta, 20, a domingo, 22, o tráfego volta a ficar acentuado entre 7h e 19h, com picos às 8h, 12h e 17h, ultrapassando mais de 1000 veículos/hora. Na terça, 24, e quarta, 25, a previsão é de grande volume de veículos, das 9h às 19h, assinalando o retorno pós-feriados.