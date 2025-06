PRF apreende quase 60 kg de crack e cocaína em caminhão na Bahia

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras - Foto: Reprodução/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 60 kg de drogas na tarde da última terça-feira, 15, durante uma abordagem a um caminhão na Bahia. Os policiais encontraram 48,9 kg de crack e 8,75 kg de cocaína escondidos na cabine do veículo. A apreensão ocorreu durante uma abordagem de rotina após o comportamento nervoso do motorista levantar suspeitas da equipe policial.

A ação ocorreu por volta das 17h50, no km 827 da BR-242, durante fiscalização de veículos de carga e passageiros. O condutor do caminhão SCANIA/R540 parou normalmente, mas apresentou comportamento evasivo e relutou em sair da cabine, alegando não saber como apresentar a fita diagrama do tacógrafo.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram uma vistoria detalhada no veículo. Debaixo do banco do motorista, foram encontradas duas caixas com dezenas de tabletes embalados em fita adesiva. Testes preliminares confirmaram que se tratava de crack e cocaína. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras.