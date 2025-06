URGENTE: Homem é resgatado com vida após desabamento em Simões Filho

Ocorrência aconteceu no bairro Jardim Renatão, em Simões Filho - Foto: Reprodução / TV Bahia

Um homem foi resgatado com vida após ficar soterrado em meio aos escombros de uma casa que desabou na manhã desta quinta-feira, 19, no bairro Jardim Renatão, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações preliminares, a vítima estaria dentro de uma oficina mecânica quando o imóvel acima do estabelecimento cedeu, provocando o soterramento.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, com apoio da Defesa Civil Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atuou no resgate da vítima. A corporação confirmou que o homem foi encontrado com vida e encaminhado para atendimento médico.

"Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) já resgataram a vítima que estava sob os escombros após um possível desabamento de imóvel em Simões Filho, nesta quinta-feira (19). Após o resgate, a vítima foi deixada sob os cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Equipes da Polícia Militar (PM) e da Defesa Civil de Simões Filho também estão no local dando apoio."

Em entrevista ao Portal A TARDE, o secretário de Infraestrutura de Simões Filho informou que equipes da pasta, em conjunto com a Defesa Civil do município, acompanharam de perto toda a operação de resgate.