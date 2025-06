Traficantes do BDM tentam executar policiais que estavam em viatura

Viatura foi alvejada no Barro Duro - Foto: Divulgação

Policiais militares da 49ª Companhia Independente da PM (CIPM/São Cristóvão) foram alvo de disparos de arma de fogo durante patrulhamento no bairro do Barro Duro, em Salvador, no início da tarde desta terça-feira, 17.

Informações preliminares apuradas pelo Portal A TARDE são de que a equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) realizava rondas na região quando se deparou com um grupo de homens armados. Os traficantes perceberam a aproximação da viatura e atiraram contra os policiais, que reagiram.

Segundo a Polícia Militar, os indivíduos fugiram, rondas foram realizadas, mas ninguém foi capturado. Apesar da viatura ser atingida pelos disparos, nenhum policial ficou ferido.

A equipe seguiu para a delegacia para o registro da ocorrência e adoção das medida cabíveis

Ação é recorrente

Ações como essa não são raras em Salvador. Em abril deste nano, traficantes da Katiara tentaram executar policiais dentro de viatura, no bairro de Valéria. Em janeiro e em fevereiro, outras guarnições também foram atingidas. Relembre:

22 de janeiro - viatura atingida no bairro de Tancredo Neves

07 de fevereiro - mais uma viatura foi alvo de traficantes, no Nordeste de Amaralina

Apesar das ações criminosas, nenhum policial foi atingido.