SAMU? Integrante do CV baleado é socorrido na mala de carro

Um corpo foi visto dentro da mala de um carro na movimentada Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, no último sábado, 14. A vítima, identificada como Gabriel Cardoso de Souza, conhecido como 'Dumal', foi socorrida após ser alvejada durante um confronto entre as facções criminosas da região, Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações de fontes policiais ligadas ao Portal A TARDE, Gabriel era integrante do grupo criminoso Comando Vermelho (CV) e estava envolvido com o tráfico de drogas na localidade conhecida como "Barro", no final de linha de Pernambués.

Segundo apurações, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo em meio à guerra entre as facções Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV) na região. Após ser baleado, Dumal foi socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Foto circulou na internet

A imagem de Gabriel sendo socorrido circulou rapidamente pelas redes sociais, devido à passagem do carro com o corpo pelas vias movimentadas da capital baiana. Nas imagens, é possível ver parte da perna de Gabriel para fora do veículo e o fundo do carro sujo de sangue; além disso, o carro estava sem placa.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias do confronto. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Em nota, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) declarou que "investiga o homicídio de um homem, ainda sem identificação formal, vítima de disparos de arma de fogo, ocorrido na Avenida São Paulo, no bairro de Pernambués, em Salvador".

"Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. Diligências estão em andamento para identificar a pessoa e esclarecer as circunstâncias e autoria do crime", completou o texto.