DPT vai reforçar equipes em Salvador e no interior no São João

Ao todo serão investidos mais de R$ 900 mil para garantir a operação - Foto: Divulgação | ASCOM-DPT

Com o objetivo de garantir um melhor atendimento durante o período de São João em Salvador e no interior do estado, a Polícia Técnica vai reforçar as equipes nas Coordenadorias Regionais e em Salvador e Região Metropolitana. Ao todo, 543 postos de trabalho extraordinários serão mantidos durante o período junino.

Os profissionais vão atuar nas estruturas temporárias localizados em Salvador (Parque de Exposição e Paripe) e nas cidades de Jequié, Irecê, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus e Barreiras, além do reforço nas demais Coordenadorias de maneira a garantir o serviço ininterrupto nos 417 municípios.

“Montamos uma estrutura com o objetivo de garantir rapidez e eficiência na prestação do serviço”, explicou Osvaldo Silva, diretor-geral da Polícia Técnica, ao pontuar que os postos externos vão oferecer os exames de constatação de drogas, identificação criminal, lesões corporais em vítimas e custodiados, e perícias criminais de menor grau de complexidade. Ao todo serão investidos mais de R$ 900 mil para garantir a operação.