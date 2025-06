Bahia lidera turismo no Brasil e prevê São João histórico

O destino Bahia segue na liderança do turismo nacional, mantendo crescimento contínuo acima da média registrada no país - Foto: Ascom Setur | Divulgação

Bahia mantém liderança no turismo nacional e projeta São João com 1,8 milhão de visitantes com a realização de um São João histórico. O destino Bahia segue na liderança do turismo nacional, mantendo crescimento contínuo acima da média registrada no país.

Na última pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de janeiro a abril de 2025, a Bahia teve um aumento de 10,2% no volume das atividades turísticas, enquanto o Brasil cresceu 6,4%, em comparação com o mesmo período de 2024.

Levando em consideração apenas o mês de abril deste ano, o estado registrou crescimento no setor de 15,1%, superando o aumento no Brasil, que foi de 9,3%, no comparativo com o mesmo mês de 2024.

Com a notícia desses bons resultados, no período junino, a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) comemora e tem a expectativa de uma movimentação histórica de visitantes no estado, durante o São João. Em 2024, a festa recebeu 1,7 milhão de turistas, que injetaram R$ 2 bilhões na economia baiana.

Para 2025, a estimativa da pasta é de 1,8 milhão de visitantes e R$ 2,3 bilhões de receita. Em maio, o órgão divulgou as comemorações juninas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, grandes polos emissores de turistas para a Bahia.

O que diz o secretário

“É gratificante ver a liderança da Bahia no turismo brasileiro, resultado do trabalho comandado pelo Governo do Estado, com a contribuição dos outros agentes do setor. Estamos prontos para bater, novamente, o recorde de movimentação no São João, em função da promoção nacional do evento e do apoio estadual aos festejos em 300 municípios, com infraestrutura, segurança e muitas atrações regionais e nacionais”, disse o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.