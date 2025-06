Estado lança campanha de combate às ISTs no São João

Testes rápidos de ISTs estarão disponíveis - Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Pelo terceiro ano consecutivo, as cidades que recebem as mais importantes festas de São João da Bahia terão postos e estandes de testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de ampla distribuição de preservativos masculinos e femininos. Este ano, serão 13 postos e estandes pelo Estado, parte da estratégia elaborada pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) para os festejos juninos, que vai contar com investimento total de mais de R$ 12 milhões.

Com funcionamento de 18 a 23 de junho, o estande montado em Salvador atenderá o público que for curtir a festa no Parque de Exposições. Já em Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio de Jesus e Ibicuí, os estandes vão funcionar de 19 a 24 de junho, enquanto em Alagoinhas e Irecê, os postos de testagem funcionarão de 19 a 23. Em Senhor do Bonfim, o funcionamento será de 19 a 25 de junho, enquanto em Camaçari e Itaberaba, será entre os dias 20 a 23 e, em Jequié, entre 20 e 24.

Em Cachoeira, o estande estará pronto para o público no dia 21 e mantém atendimento até o dia 25. Já em Itabuna, os atendimentos serão durante os festejos de São Pedro, de 26 a 29 de junho. Os estandes contarão com equipes multidisciplinares formadas por assistente social, enfermeiras, farmacêuticos, psicólogos, médicos, biomédicos, fisioterapeutas, sanitaristas, motoristas e assistentes administrativos.

Preservativos serão distribuídos | Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Nos locais, será possível realizar testes rápidos para a detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C e ter acesso à distribuição de preservativos femininos e masculinos, além de aconselhamento sobre prevenção, sexo seguro e também encaminhamento para tratamento, no caso de testes positivos.

Segurança

De acordo com a Sesab, este é o terceiro ano consecutivo em que a estratégia de testagem de ISTs está sendo realizada durante os festejos de São João. Dados da pasta apontam que, em 2024, foram realizados 20 mil testes rápidos nas sete cidades onde os estandes foram montados. Deste total, 21 foram positivos para HIV, 4 para Hepatite B, 13 para Hepatite C e para Sífilis foram 209 testes reagentes.

Para a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, a ação de testagem contribui de forma positiva para quebrar o ciclo de transmissão das ISTs. “As ações de testagem de IST dentro das festividades de sete dos principais polos juninos do Estado contribuem efetivamente para quebrarmos o ciclo de transmissão dessas infecções”, afirma. “Por isso, convidamos a população a realizar esses exames. É rápido e deixa o São João muito mais seguro.”

Além de serem entregues nos postos de testagem, cerca de 1 milhão de preservativos serão distribuídos em diversos municípios baianos, em locais de grande concentração de pessoas. Durante as festas, promotores farão a entrega das camisinhas e panfletos com informações sobre prevenção e orientação.

Estado lança campanha de combate às ISTs no São João | Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Para a coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da Sesab, Eleuzina Falcão, os postos são importantes não somente pelas testagens, mas também por todo o trabalho de alerta para a prevenção de ISTs. “Nosso objetivo é alertar baianos e turistas sobre a importância da prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis e a prática do sexo seguro”, destaca.

A infectologista e diretora-médica do Instituto Couto Maia, Alice Sena, chama a atenção para a importância do uso de preservativos em todas as relações. “O alerta que eu faço para a população é utilizar um jargão muito comum: quem vê cara, não vê status de infecção. Não podemos confiar na aparência da pessoa, não podemos confiar no discurso de ser uma pessoa que tem práticas sexuais seguras, que faz uso de preservativo, que tem um número limitado de parceiros, é necessário que o uso do preservativo seja instituído.”

Juliana Amado conta que testou positivo para Sífilis no São João do ano passado e que ficou abalada emocionalmente por ter confiado na pessoa errada, mas ao saber do tratamento, buscou orientação e tomou a dose de ataque. “É essencial seguir o tratamento certinho”, relata. “Além de aliviar os sintomas, ele evita que a IST se espalhe ou cause outras complicações. No meu caso, seguir a orientação médica fez toda a diferença.””

Alice Sena é taxativa ao afirmar que as medidas de prevenção devem ser mantidas mesmo que a infecção não seja visualmente perceptível. “Os agentes que são causadores de ISTs podem estar na fase de latência, uma fase que é silenciosa, em que não existem sintomas aparentes da infecção, mas existe o risco de transmissibilidade – então, é necessário que todas as medidas sejam mantidas para evitar a transmissão dessas doenças.”

Nos locais, será possível realizar testes rápidos para a detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C | Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Tratamento

A coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis da Sesab, Eleuzina Falcão, explica que as pessoas com testes positivos detectados na ação são encaminhadas para acompanhamento e tratamento em unidades de saúde do sistema. O Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (Cedap), unidade da Sesab, por exemplo, é especializado no atendimento a pessoas com ISTs em Salvador.

“Quem, por ventura, tenha o teste positivo, já sai do estande com agendamento para uma unidade de saúde onde poderá ter toda orientação e tratamento para a infecção”, destaca. “Nosso trabalho não é apenas o de entregar o resultado de um teste. É essencial que façamos não só a testagem, mas também a conscientização da importância do sexo seguro e encaminhar para tratamento, quando necessário.”

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia também tem promovido o acesso a testes rápidos de ISTs nas Feiras Saúde Mais Perto. Neste ano, até maio, foram 4.454 testes realizados, sendo 9 positivos para HIV, 8 para hepatite e 51 reagentes para sífilis.

Para o coordenador do projeto Saúde Mais Perto, Edvaldo Gomes, a oferta do serviço é importante para detecção e tratamento precoce dessas infecções. “Com a testagem rápida, a gente consegue detectar as infecções que podem ser assintomáticas, permitindo que o tratamento seja realizado de forma ágil e eficiente”, afirma.