Exposição coloca crianças para “entrar no corpo humano”; conheça

Exposição 'Nosso Corpo, Nosso Mundo: Uma Aventura Imunológica'

A exposição ‘Nosso Corpo, Nosso Mundo: Uma Aventura Imunológica’, que está em cartaz no Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, desta quinta-feira, 12, a 13 de agosto, convida o público a embarcar em uma jornada pelo interior do corpo humano, destacando o papel fundamental do sistema imunológico.

O projeto cultural, que tem classificação livre, recebeu o patrocínio da Sanofi, empresa global de saúde, foi produzido pela Colmeia Social, coproduzida pela Aflora Cultural e viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Por meio de jogos e instalações sensoriais, o público visualizará as batalhas invisíveis travadas diariamente entre microrganismos invasores e células de defesa, desvendando os segredos dessa complexa engrenagem que protege o corpo humano. O objetivo da Sanofi é ampliar o entendimento da população sobre o papel do sistema imunológico na saúde humana e inspirar novas gerações para os desafios da ciência.

Distribuída em 225 m², a mostra ensina de forma didática, lúdica e interativa os principais mecanismos de defesa do organismo e destaca o papel fundamental do sistema imunológico na proteção contra vírus, bactérias e outros agentes invasores.

Com uma abordagem divertida, ao longo do percurso da exposição, o público recebe informações sobre saúde, ciência e autocuidado.

Exposição 'Nosso Corpo, Nosso Mundo: Uma Aventura Imunológica'

Dividida em três grandes núcleos, a exposição conta com personagens humanos, como Carlota, uma menina que tem dermatite atópica, e seu Vovô Geraldo, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. Eles servem para explicar as origens e implicações desses problemas às crianças. A ideia é mostrar ao público como o organismo combate infecções, como funcionam as vacinas e como surgem as alergias, por exemplo.

Além disso, um urso de pelúcia de dois metros de altura está na exposição como um lembrete de que esses brinquedos de tecido e enchimento são uma fonte comum dos ácaros que agravam as alergias respiratórias.

Produtora da exposição e gerente executiva da Colmeia Social, Andrea Moreira contou que buscou criar esses elementos saindo primeiro do conhecimento popular sobre imunidade e depois aperfeiçoando e corrigindo conceitos em parceria com especialistas, como a imunologista Janaína Melo, da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto.

“A partir da proposta eu entrevistei várias pessoas, profissionais da indústria, médicos e outros, e consultamos jornalistas sobre os conteúdos que nós usaríamos. Nós tentamos pensar de forma criativa em como engajar um público infantojuvenil e começamos a desenhar os jogos, pensando numa lógica para isso. A gente queria fazer tudo isso de maneira criativa e divertida, e a doutora Janaína nos ajudou a ancorar tudo com referência bibliográfica, pelo rigor da ciência”, contou.

Como nasceu a exposição?

Andrea Moreira e Janaína Melo

Andrea Moreira aproveitou para detalhar como a exposição surgiu. “A exposição nasce de um roteiro, a gente começa um processo criativo, buscando referências. E começa como uma diversão. ‘Eu vou entrar no corpo humano? Que loucura é essa?’. Você começa a experimentar em um grupo de adultos para saber como funciona a partir da referência técnica que se tem”, explicou.

Depois disso, o outro passo foi começar a pensar como fazer a experiência ser divertida. “A gente precisava se divertir primeiro, como adultos, na segunda fase, ainda sem entrar tecnicamente nos conteúdos, porque poderia ter conteúdos errados. Na segunda etapa, a gente começa a viver uma experiência com muitos jovens. A nossa equipe é muito jovem. Os jovens precisavam se divertir”.

Quais são esses games? Quais são esses quiz? Como é que a gente vai fazer essa tecnologia? Tudo dentro da criatividade e da diversão. Depois chega a doutora, que traz um olhar técnico, que nos ajuda a colocar todos os referenciais bibliográficos, por conta da ciência e tudo mais. Andrea Moreira - gerente executiva da Colmeia Social

Exposição 'Nosso Corpo, Nosso Mundo: Uma Aventura Imunológica'

A quarta fase foi procurar as pessoas que vivem com a experiência da doença imunológica. “Elas trazem para nós uma nova visão. ‘Legal, isso é tecnicamente assim, mas na minha casa eu tenho um urso’. Na exposição, tem um urso [para exemplificar isso], que muitas vezes pode ter ácaros”, pontuou.

Uma exposição, por mais que ela seja técnica, ela tem que nascer da criatividade desse processo lúdico e divertido. E aí, depois, a gente faz essa entrega que tem que ter uma linguagem. Andrea Moreira - gerente executiva da Colmeia Social

Exposição 'Nosso Corpo, Nosso Mundo: Uma Aventura Imunológica'

Importância das vacinas

De acordo com Sheila Homsani, diretora médica de vacinas da Sanofi, as fake news e o avanço da hesitação vacinal no Brasil estavam na lista de preocupações que inspiraram os produtores e patrocinadores a levar o assunto para um espaço de museu de ciência.

Ele ressaltou que é importante que as pessoas entendam por que as vacinas são necessárias. “Quando você mostra o que esses diferentes 'soldadinhos' do nosso organismo fazem quando alguma coisa entra no nosso corpo, você consegue explicar que para preparar o corpo contra uma infecção por vírus ou bactéria só tem dois caminhos. Ou você usa uma vacina que vai ser um estímulo para o seu sistema de defesa reconhecer o agente invasor, ou você se expõe e fica doente”, detalhou.

Não tem outra opção. Pode ser que você se exponha e não fique doente — como acontece com a dengue, por exemplo. Mais de 70% das pessoas que tiveram dengue nem sabem que tiveram. Por isso, se houver a possibilidade de se prevenir com uma vacina, é sempre melhor Sheila Homsani - diretora médica de vacinas da Sanofi

Sheila Homsani, diretora médica de vacinas da Sanofi

Para celebrar e reforçar a importância da imunização, a Secretaria Municipal de Saúde montará no Catavento na próxima sexta-feira, 13, e no sábado, 14, um posto avançado em que será oferecida a vacinação contra aos visitantes maiores de seis meses de idade.

O Catavento abre de terça a domingo, com ingressos a R$ 18 ou R$ 9 (inteira e meia). A entrada é gratuita toda terça-feira, todo primeiro domingo do mês e toda segunda quarta-feira do mês.

Mais informações podem ser obtidas no site do Museu Catavento.

A convite da Sanofi, o Portal A TARDE viajou para São Paulo e fez uma visita guiada pela exposição